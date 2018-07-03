- Isparta’da yangından dönen itfaiye ekipleri yolda karşılaştıkları tırda çıkan yangına anında müdahale ederek büyümeden söndürdü.Edinilen bilgiye göre, Isparta-Antalya karayolu şehir merkezi girişinde seyir halinde olduğu sırada patlayan lastiği fark etmeyen 54 AAH 330 plakalı karpuz yüklü tır şoförü İmdat Ç. bir süre ilerledi. Sürtünmenin de etkisiyle bir süre sonra patlayan lastik alev alınca, sürücü İmdat Ç. durumu fark ederek yol kenarında durdu.O sırada bölgedeki başka bir yangın ihbarına gittikten sonra komuta merkezine dönmekte olan Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alev alan tıra anında müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.Karpuz yüklü tırın, lastik değişimi sonrasında yoluna devam ettiği öğrenildi.İHA