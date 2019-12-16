YALVAÇ BAĞKONAK GÖLETİN’DE SON AŞAMAYA GELİNDİ

“GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı...

YALVAÇ BAĞKONAK GÖLETİN’DE SON AŞAMAYA GELİNDİ
ISPARTA
G.Tarihi: 16.12.2019 15:32
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Isparta Düğün Salonları

YALVAÇ BAĞKONAK GÖLETİN’DE SON AŞAMAYA GELİNDİ
 
DSİ Isparta iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Isparta ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.
 
Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı.
 
Yalvaç Bağkonak Göleti’nin Sulama Sezonuna Yetişmesi Hedefleniyor
 
Isparta-Yalvaç Bağkonak Göleti 1995 yılında ‘’Köy Hizmetleri’’ tarafından yapılarak işletmeye alınmış sonraki yıllarda Bölge Müdürlüğümüze devri yapılmış olup zaman içerisinde bakım ve onarıma ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda çalışmaları devam etmektedir.
 
Gövde dolgu çalışmaları tamamlanan gölette, memba alanında düzenleme ve riprap dolgu çalışmaları yapılmakta olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ’Çalışmaların yaklaşık % 85’lik bölümü tamamlanmıştır. Gölette 2019 yılı sonundan itibaren su tutularak 2020 yılında toplam 5 bin 890 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacağız. ’dedi.
 
Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak
Temelden yüksekliği 27 metre ve 1,75 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip olacak Yalvaç Bağkonak Göleti tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verimin artacağını, hem de yörede ürün çeşitliliğinin sağlanacağının altını çizen Aydın,’Projenin tamamlanması ile 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 8 milyon 500 bin TL gelir artışı sağlanmasının hedeflendiğini ifade ederek sözlerini tamamladı.
 
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