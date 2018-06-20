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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları

  - Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu   
  - Kendisinden haber alınamayan kiracı, ev sahibi tarafından ölü bulundu   
 
 Isparta’da bir süredir kendisinden haber alınamayan şahıs, ev sahibi tarafından evinde ölü bulundu.   
  Edinilen bilgiye göre, Pirimehmet Mahallesi 1751 Sokak’ta saat 18.45 sıralarında bir evden koku gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise haber verdi. Kokunun, işyerinin bulunduğu binan 2.katından geldiğini fark eden ev sahibi Mehmet Akif Sarı, 58 yaşındaki Hüseyin Orhan’ın evine gitti. Aynı binanın zemin katında esnaflık yapan Sarı, kiracısı Orhan’ın evine girdiğinde hareketsiz vaziyette yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine  söz konusu eve sevk edilen polis ekipleri, 112 Acil Servis ekipleriyle birlikte yaptıkları kontrolde, Orhan’ın günler önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında Orhan’ın cesedini bulunduğu yerden cenaze nakil aracına getiren emniyet güçleri, koku nedeniyle zor anlar yaşadı. 
  Orhan’ın cesedi, daha sonra otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. 
 
  “Ağır bir koku gelince tereddüt edip, polisi aradık” 
  Evden ağır bir koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdiğini belirten ev sahibi Sarı, “En son arefe gününden bir gün önce görüştük. O zamandan beri görmüyordum. Dün ışığının yandığını fark ettim. İkindine doğru yine aklıma geldi. Telefonla aradım, cevap vermedi. Kapısının anahtarı bizde bulunur. Kapıyı açtım, ağır bir koku gelince, kokuyla birlikte tereddüt ettik, polisleri aradım. Kendi halinde biriydi, 4- 5 yıldır bu sokağa takılırdı. Aslen Gazi Antepli olduğunu söylerdi. Kimi, kimsesi yoktu. Terzi malzemesi satardı” dedi. 
  Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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