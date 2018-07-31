SDÜ'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler TRT Haber'in ‘Gönüllü Elçiler’ programına katılıp, üniversite, Isparta ve Türkiye’yi anlattı. Programa katılan 6 farklı ülkenin öğrencisi, ileride Türkiye ile güçlü ve sağlıklı bir köprü kuracaklarının altını çizdi. TRT Haber, SDÜ’nün ‘uluslararasılaşma’ stratejisinin önemli bir ayağını oluşturan yabancı uyruklu öğrenci politikasını yerinde irdeledi.Gönüllü Elçiler Programı, Benin, Afganistan, Endonezya, Kazakistan, İran ve Arnavutluk uyruklu öğrenciler ile birlikte Doğu ve Batı Yerleşkesi’ni gezdi. Programda yabancı uyruklu öğrencilerin gözünden SDÜ, Isparta ve Türkiye anlatıldı.Program kapsamında SDÜ Doğu ve Batı Yerleşkesi, Eğirdir ve Salda Gölü, Isparta Belediye Başkanlığı Prof. Dr. Turan Yazgan Halı Kilim ve Etnografya Müzesi, gül bahçeleri, yöresel mutfaklarda çekilen görüntüler yer aldı.SDÜ öğrencisi Abdou Gafarou Abdoulaye Bamoı (Benin), Atiqulah Yalghuz (Afganistan), Rıdvan Şalil (Endonezya), Nailya Alchinova (Kazakistan), Nazanin Goleiji (İran) ve Ergena Mollaj (Arnavutluk) programda duygu ve düşüncelerini paylaştı.Program çerçevesinde ayrıca, SDÜ Rektörü Prof.Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da yabancı uyruklu öğrencilerin hem Türkçe, hem Türkiye hem de kültürümüzü yakından tanımalarına fırsat sunulduğunu, aynı zamanda diğer öğrencilerle birlikte kültürel kaynaşmanın da sağlandığı ifade etti.İHA