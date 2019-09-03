Yabancı Uyruklu Öğrenciler Isparta’yı Keşfe Çıktı

Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programı kapsamında üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, “Keşif Isparta” projesi ile Isparta’nın tarihi, coğrafi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı yakaladı. Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, Eğirdir, Psidia Antiocheia Antik Kenti, Kovada Milli Parkı, Yazılı Kanyon Tabiat Parkını gezen yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim süreçlerinde kendilerine kucak açan şehri keşfetti. Doğanın izinde tarihin derinliklerine yolculuk yapan öğrenciler, geziden duydukları memnuniyeti dile getirdi.