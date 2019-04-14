Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna yönelik çalışma başlatıldı.Manavgat ilçesinde bir grubun, iş bulma vaadiyle ülkeye getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaşıldı.Toplanan delillerinin ardından hareket geçen ekipler, 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 7 kadın ise ülkelerine gönderildi.ANTALYA (AA) -