UFUK ÖZKÖYLÜ TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Antalya'da gerçekleşen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde ilimizi gururlandıran başarı geldi. İlimiz sporcularından Ufuk Özköylü, Vücut geliştirme milli takım seçmelerinde 70 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya, 65 kategoride yaklaşık 700 sporcu katıldı. Şampiyonada ilimiz sporcuları da boy gösterdi.Vücut geliştirme milli takım seçmeleri 70 kiloda yarışa giren ilimiz Fitnessbro sporcusu Ufuk Özköylü Türkiye Şampiyonu oldu.Sporcumuz Ufuk Özköylü, bu başarısı ile ülkemizi dünya şampiyonalarında temsil edecek.Sporcumuz Ufuk Özköylü, antrenörleri Murat Kurt, Servet Kök ve Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi İl Temsilciliğimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü