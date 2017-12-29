VİZE HABER GELDİ! DOLAR ÇAKILDI!

Vize haberi geldi, dolar düştü!

Dolar, ABD ile vize sorununun ortadan kalmasının ardından çok sert düştü. Dolar dışında euro ve sterlinde de sert gerileme yaşanıyor. Borsa ise hızla yükselişe geçti.

ABD ile vize sorununun ortadan kalkması ile dolar, lira karşısında hızla düşüşe geçerek 3,7725 seviyesini gördü. Kur şu sıralar günlük bazda yüzde 1'i aşan düşüşle 3,7734 seviyesinde bulunuyor.



Dolar dışında euro ve sterlinde de sert gerileme yaşanıyor. Euro/TL yüzde 0,52 düşüşle 4,5173, sterlin/TL ise yüzde 0,71 düşüşle 5,0833'ten işlem görüyor.



Piyasalardaki coşku Borsa İstanbul'a da yansıdı. BİST 100 endeksi de şu dakikalarda yüzde 1,75 artışla 114 bin 122 seviyesinde bulunuyor.



AÇIKLAMA TWİTTER ÜZERİNDEN YAPILDI



ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi çözüldü. Randevu kısıtlamasını kaldıran ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter adresinden açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını 8 Ekim’de açıklamıştı. 6 Kasım’da ABD Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladığını duyurmuştu. Son olarak ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu 19 Aralık'ta açıklamıştı.