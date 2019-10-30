Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi cezalarının yüzde 50’ye varan indirimle ödenebileceğini duyurdu. İndirimden yararlanabilmek için, 30 gün içinde e-Devlet’ten başvuru yapmak gerekiyor.



Vergi mükelleflerinin kesilen vergi cezaları için dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep etme hakkı var. Çoğu kişi uzlaşma ve cezada indirim kısmının nasıl işlediğini bilmiyor. Bu yüzden Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflere rehber olacak bir broşür hazırladı. Broşürde vergi cezalarındaki indirime dikkat çekildi.



BAŞVURU SÜRESİNE DİKKAT

Mükelleflerin vergi cezalarında indirim talebi için 30 gün süre bulunuyor. Vergi ziyai cezası, usulsüzlük cezası özel usulsüzlük cezası indirim kapsamında. Öte yandan, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen usulsüzlük cezalarına da indirim uygulanabiliyor. İndirimden; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçeyle başvurulması ve ihbarnamenin dava konusu yapılmamış olması şartıyla yararlanılıyor. İndirimden yararlanmak isteyen mükelleflerin interaktif vergi dairesi (ivd. gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapması gerekiyor.



NE KADAR İNDİRİM YAPILIYOR?

Vergi ziyaı cezasında; ilk defada yarısı, takibinde kesilenlerde üçte biri (yaklaşık yüzde 33’ü), usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının yarısı indirilir. Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa indirimden yararlanamaz.



KAYNAK: GÜNEŞ



