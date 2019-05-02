Isparta eski Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker, Isparta'da görev yaptığı sıralarda Yazısöğüt ilkokulu'ndaki öğrencilere ''sizi denize götüreceğim' diye söz verdiğini ve bu sözü tutamadan gittiğini söyledi.

Çoker daha sonra onları İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen çamur şenliğine davet ederek çocuklara verdiği sözü tutmanın mutluluğunu şöyle anlatıyor;



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Isparta'da görev yaparken Yazısöğüt köyü ilkokuluna gitmiştim. küçücük tek sınıflı bir okul 12 öğrenci...Çocuklara benden ne istersiniz diye sordum. Israrlarıma rağmen hiç bir şey istemediler. Bende öğretmenlerine biraz destek olayım da bu çocukları bir yerlere götürelim dedim. Ve onlara sizi denize götüreceğim diye söz verdim. Ama sözümü yerine getirmeye Isparta ömrüm yetmedi. Bu gün sözümü tutmanın mutluluğu içindeyim. Çeşme'de Çamur şenliğine onları getirdim.Hayallerini kilden eserlerine yansıttılar. Hatta oyunlarda birinci de oldular. Tekneyle denize açıldık,halaylar çektik. Yazısöğüt köyü ilkokulu çocukları ile çok güzel bir gün geçirdik.