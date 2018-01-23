‘VATANDAŞLARIMIZ BAYRAĞIMIZI BELEDİYEMİZDEN TEMİN EDEBİLİR’

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ın başlattığı 'Afrin Operasyonu' için Sonsuz Türk Bayrağı Kampanyasına esnaf ve vatandaşlar büyük duyarlılık gösterdi. Esnaf dükkanlarına, vatandaşlarda evlerinin balkonlarına astıkları Türk Bayrağı ile askerimize moral kaynağı oluyor. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, başlattıkları Sonsuz Türk Bayrağı Kampanyasına katılan hemşehrilerine teşekkür ederken, vatandaşların Türk Bayraklarını belediyeden temin edebileceklerini söyledi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı' tüm hızıyla başarılı bir şekilde devam ederken, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’da TSK, Mehmetçik ve vatandaşlara moral olması amacıyla her ev, işyeri ve sokağa Türk Bayrağı asma kampanyası başlatmıştı. Başlatılan kampanyaya Ispartalı vatandaşlar da tam destek verirken, belediye tarafından caddeler, esnaf tarafından dükkanlar, vatandaşlar tarafından da evler Türk Bayrağı ile donatılıyor.Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Sonsuz Türk Bayrağı Kampanyasına destek veren Ispartalı hemşehrilerine teşekkür etti. Başkan Günaydın teşekküründe, “Bayrak asma kampanyamıza çok büyük ilgi ve alaka oldu. Isparta’mız her milli olayda olduğu gibi bu olayda da hassasiyetini gösterdi. Tüm vatandaşlarımıza gösterdikleri bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum.Bayrağımız bizim şanımız, şerefimizdir. Şu anda astığımız bayrağımız Mehmetçik’imizin zaferini ilan etmektedir. Başlatmış olduğumuz Türk Bayrağı asma kampanyamız devam etmektedir. İsteyen halkımız bayrağımızı belediyemizden temin edebilir” görüşlerine yer verdi.