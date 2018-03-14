Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Vatandaşa kritik uyarı! Bu tarihi kaçıran yandı

Vatandaşa kritik uyarı! Bu tarihi kaçıran yandı
ISPARTA
G.Tarihi: 14.03.2018 10:44
0
böcüzade

Vatandaşa kritik uyarı! Bu tarihi kaçıran yandı

Hem genel sağlık sigortası borçlarını yapılandıracaklar hem de gelir testi yaptıracaklar için son gün, 2 Nisan. Bu tarihi kaçıranlar devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamayacak.

 

Geçmişte genel sağlık sigortası prim borcu olanlara borçlarını yapılandırmaları ve gelir testi yaptırmaları için tanınan bir yıllık süre, 2 Nisan’da doluyor. 2 Nisan son kaçırmayın Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

Prim borcunu yapılandırmayanlar ve gelir testine başvurmamış olanlar, bu tarihten sonra devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamayacak.

2017’nin 1 Nisan’ında çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayanların Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında, devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanma şartları değişti. Geçen seneye kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı olmayanlar gelirlerine göre GSS için aylık prim ödüyor, bu sayede hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler, sağlık hizmetinden yararlanıyordu. Primler de gelir testi sonucuna ve her yıl asgari ücrete göre değişiyordu. 1 Nisan’da yapılan düzenleme ile genel sağlık sigortasında tek prim sistemine geçildi; gelir testi zorunluluğu kaldırıldı ve geçmiş prim borçları da yapılandırıldı.

 

BİR YILLIK SÜRE DOLUYOR

Buna göre; sosyal güvencesi olmayanlar 2017 yılında aylık 53.33 lira yatırarak sağlık hizmetinden yararlanmaya başladı. 1 Nisan 2017 tarihi öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borcu olan 4.5 milyona yakın kişinin de geçmişten gelen 12 milyar liraya yakın borcu yeniden yapılandırıldı. Aynı zamanda sosyal güvenci olmayanlardan da gelir testi yaptırmaları istendi. Hem borç yapılandırması hem de gelir testi yaptırılması için de bir yıllık süre tanındı. İşte bu süre, 2 Nisan’da doluyor. Yani, geçmiş yıllarda GSS’ye prim borcunuz varsa 2 Nisan’a kadar bu borcu yapılandırmanız ve bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmadıysanız da bu tarihe kadar yaptırmanız gerekiyor.

Peki, borç yapılandırmasından nasıl yararlanılacak? Yapılandırmadan kasıt, geçmiş borçların silinmesi anlamına gelmiyor; gecikme faizi ile cezası siliniyor ve daha da önemlisi borç, aylık 53.3 lira üzerinden hesaplanıyor. Örneğin, genel sağlık sigortası için 5 yıldır (60 ay) hiç prim ödemediniz. Aylık 53.3 lira üzerinde (60x53.3), 3.198 lira ödeyerek, geçmiş tüm borçlarınızdan kurtuluyorsunuz.

ÖDEME TARİHİ 30 NİSAN

Borç yapılandırmasından bazı kişiler yararlandı ancak bazıları da halen borçlarını yapılandırmadı. Yeri gelmişken belirteyim, yapılandırmadan yararlananların borçlarını son ödeme tarihi de 30 Nisan’da doluyor. Bu tarihte borcunu ödemeyenlere ise gecikme cezası ve zammı uygulanacak. Borcunu yapılandırmayanlar içinse süre 2 Nisan’da doluyor. Halen bu imkandan yararlanılmazsa, geçmişteki borçlar gecikme zammı ve cezası ile birlikte ödenmek zorunda. Borçtan kaçış yok.

KİMLER GELİR TESTİ YAPTIRACAK?

2017’nin 1 Nisan’ında uygulamaya giren yeni düzenleme ile genel sağlık sigortasında gelir testi zorunluluğu da kalktı. Genel sağlık sigortasına borcu olanlar ‘benim prim borcunu ödeyecek gücüm yok’ diyorsa, 2 Nisan 2018 tarihine kadar gelir testine girmek zorunda. Gelir testi ile aynı hanede yaşayanların toplam aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi durumunda genel sağlık sigortası prim borçları silinecek. Aynı şekilde bugün, genel sağlık sigortasına aylık 60.88 lira ödeyecek gücü olmayanlar da gelir testine girip, aylık gelirlerinin 676,5 liradan (2018 yılı brüt asgari ücretin üçte biri) az olduğunu ispat etmeleri halinde sağlık sigortası primlerini devlet karşılayacak, bu kişiler para ödemeden sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

AYLIK GSS PRİMİ  60.88 LİRA OLDU

2018 yılına ait yeni asgari ücretin açıklanması ile birlikte genel sağlık sigortasına ödenecek prim miktarı da arttı. 2017’deki düzenlemeyle GSS’de tek prim uygulamasına geçildi ve prim tutarı da brüt asgari ücretin yüzde 3 ile sınırlı tutuldu. Geçen yıl brüt asgari ücret 1.777,50 liraydı ve GSS’ye de aylık 53,3 lira ödeniyordu. Bu yıl brüt asgari ücret 2.029,50 lira olarak açıklandı ve genel sağlık sigorta prim de aylık 60,88 lira oldu.

 
TÜRKİYE HABERLERİ
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yeni memur maaşları e-bordro sorgulama ekranında
IYAŞ 8. ŞUBESİNİ AÇTI
Vatandaşa kritik uyarı! Düşük maaşı çekmeyin
İŞSİZLİK MAAŞI NETLEŞTİ 2018
Anlaşma sağlandı! Devlet o parayı geri ödeyecek
Vatandaşa kritik uyarı! Bu tarihi kaçıran yandı
Vatandaşa müjde! O parayı devlet karşılıyor
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy Isparta’da anıldı
Isparta Şehirlerarası Terminali
Ispartalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
20 bin memur alınacak
Telefondaki dolandırıcılara 5 bin TL'sini kaptırdı
Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi! Değişiyor
Bu tarihe dikkat! Dul ve yetime 5 yıllık maaş
Konut satışında yeni dönem!
ISPARTA'DA SIZMA ZEYTİNYAĞI VE ZEYTİN ÇEŞİTLERİ KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE!
Kitap fuarının başkenti Isparta olacak
Isparta'da yurt öğrencilerinden oda ışıklarıyla Afrin mesajı
Ispartalı şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı
ISPARTALI UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
ISPARTA'DA SAĞLIK ALANINDA BİR YENİLİK DAHA!
THY'den tarihi rekor
Isparta'da jandarma ekipleri ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi
İki çocuklu işçiye 1679 lira garanti
e-Devlet'ten mükemmel bir hizmet daha!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!
Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı
ISPARTA ÇOCUK GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta’da ilk kez gül ve lavanta kahvesi üretildi Isparta’da ilk kez gül ve lavanta kahvesi üretildi 08 Mart 2018
Ispartalı şehidin babaevine Türk bayrağı asıldıIspartalı şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı12 Mart 2018
İşte büyükşehir olacak 30 il Isparta'da var!İşte büyükşehir olacak 30 il Isparta'da var!10 Mart 2018
ISPARTA'DAKİ TÜKETİCİ ve ESNAFLARIN BİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ MADDELERISPARTA'DAKİ TÜKETİCİ ve ESNAFLARIN BİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ MADDELER09 Mart 2018
Kirayı elden ödeyenler dikkat! Cezası varKirayı elden ödeyenler dikkat! Cezası var07 Mart 2018
Telefondaki dolandırıcılara 5 bin TL'sini kaptırdı Telefondaki dolandırıcılara 5 bin TL'sini kaptırdı 13 Mart 2018
ISPARTA OTO EKSPERTİZ RAPORUISPARTA OTO EKSPERTİZ RAPORU13 Mart 2018
Bakan müjdeyi verdi! 'Onları da kadroya alacağız'Bakan müjdeyi verdi! 'Onları da kadroya alacağız'10 Mart 2018
Beklenen yasa yayımlandı! Fiyatlar düştüBeklenen yasa yayımlandı! Fiyatlar düştü12 Mart 2018
Ispartalı Şehidimiz Son Yolculuğuna UğurlandıIspartalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı13 Mart 2018
Dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulabilirDikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulabilir11 Mart 2018
Binlerce kişiye müjde! Bu yıl martta ödenecekBinlerce kişiye müjde! Bu yıl martta ödenecek09 Mart 2018
SD Hava Limanı’nda 2 ayda 16 bin 118 yolcu seyahat ettiSD Hava Limanı’nda 2 ayda 16 bin 118 yolcu seyahat etti09 Mart 2018
Devletten gençlere günlük 75 TL cep harçlığı!Devletten gençlere günlük 75 TL cep harçlığı!12 Mart 2018
Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı GebelikSağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik08 Mart 2018
ISPARTALI UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDUISPARTALI UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU12 Mart 2018
Vatandaşa uyarı! Başvuran o parayı geri alabilirVatandaşa uyarı! Başvuran o parayı geri alabilir10 Mart 2018
ISPARTA İL GENELİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAISPARTA İL GENELİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA07 Mart 2018
Sağlıkta yeni dönem başlıyor!Sağlıkta yeni dönem başlıyor!10 Mart 2018
Yola inen kurt, korku dolu anlar yaşattı Yola inen kurt, korku dolu anlar yaşattı 11 Mart 2018