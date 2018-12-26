1-Kaymakamlıklarca:
İlçelerdeki Vatandaşlarımızın Yılbaşı gününü güven içinde geçirebilmeleri için gerekli gördükleri tedbirleri alacaklardır.
2-Belediyelerce:
Gerekli piyasa denetimlerinin zabıta görevlilerince yapılmasına, çöplerin aksama olmaksızın toplanmasına, cenaze hizmetlerinde aksama olmaması için gerekli önlemlerin alınmasına, itfaiye gibi 24 saat mesai esasına dayanan birimlerde görevin aksamamasına özen gösterecekler.
3-İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce:
Vatandaşın huzur ve güvenliğini bozabilecek her konuda, gerekli önleyici ve koruyucu önlemler, Komutanlık ve Emniyet bünyesinde çıkarılan emir ve talimat doğrultusunda alınacaktır.
4-Defterdarlıkca:
Vatandaşlarımızın maliye ile ilgili sorunları takip edilecek ve yerine getirilecektir.
5-İl Sağlık Müdürlüğünce:
Merkez İlçe ve İlçelerdeki hastaneler ve 112 Acil servis, 24 saat hizmet verecekler, kasaba ve köylerdeki sağlık ocakları en az bir nöbetçi personel ile hizmete açık olacaktır.
6-Akdeniz EDAŞ Isparta İl İşletme Müdürlüğünce:
Vatandaşlarımızın elektrik ile ilgili sorunları takip edilecek ve anında müdahale yapılacaktır.
7-112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce:
Vatandaşlarımızın kendilerine veya çevresindekilerin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlike varsa “112”yi arayarak yardım isteyeceklerdir.
Gereğini rica ederim.
Ömer SEYMENOĞLU
Vali