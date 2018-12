1-Kaymakamlıklarca:

2-Belediyelerce:

3-İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce:

4-Defterdarlıkca:

5-İl Sağlık Müdürlüğünce:

6-Akdeniz EDAŞ Isparta İl İşletme Müdürlüğünce:

7-112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce:

Ömer SEYMENOĞLU

Vali

Vatandaşlarımızın, Yılbaşı gününü güvenli bir ortamda geçirebilmeleri için Kaymakamlıklar, Belediyeler ve ilgili birimler gerekli her türlü tedbiri alacaklardır.İlçelerdeki Vatandaşlarımızın Yılbaşı gününü güven içinde geçirebilmeleri için gerekli gördükleri tedbirleri alacaklardır.Gerekli piyasa denetimlerinin zabıta görevlilerince yapılmasına, çöplerin aksama olmaksızın toplanmasına, cenaze hizmetlerinde aksama olmaması için gerekli önlemlerin alınmasına, itfaiye gibi 24 saat mesai esasına dayanan birimlerde görevin aksamamasına özen gösterecekler.Vatandaşın huzur ve güvenliğini bozabilecek her konuda, gerekli önleyici ve koruyucu önlemler, Komutanlık ve Emniyet bünyesinde çıkarılan emir ve talimat doğrultusunda alınacaktır.Vatandaşlarımızın maliye ile ilgili sorunları takip edilecek ve yerine getirilecektir.Merkez İlçe ve İlçelerdeki hastaneler ve 112 Acil servis, 24 saat hizmet verecekler, kasaba ve köylerdeki sağlık ocakları en az bir nöbetçi personel ile hizmete açık olacaktır.Vatandaşlarımızın elektrik ile ilgili sorunları takip edilecek ve anında müdahale yapılacaktır.Vatandaşlarımızın kendilerine veya çevresindekilerin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlike varsa “112”yi arayarak yardım isteyeceklerdir.Gereğini rica ederim.