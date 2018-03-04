- Isparta’da bağımlılıkla mücadele yararına düzenlenen kermesi ziyaret eden Vali Şehmus Günaydın, satın aldığı gözlemeleri vatandaşlara dağıttıIsparta Valisi Şehmus Günaydın, ziyaret ettiği uyuşturucuyla mücadele yararına düzenlenen kermeste kadınlarla sohbet ederek, satın aldığı gözlemeleri vatandaşlara dağıttı.Isparta Valisi Şehmus Günaydın, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda uyuşturucuyla mücadele kermesini ziyaret ederek, gözleme yapan kadınlarla bir süre sohbet etti. Vali Günaydın ile kermesteki kadınlar arasında zaman zaman renkli diyaloglar yaşandı. Kermese katkı sunan kadınların çocuklarıyla alakalı bağımlılık konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamaları durumunda kendisine bildirmelerini isteyen Vali Günaydın, “Az önce çevredeki çocuklarımızı gördüm ve bağımlılık konusunda onlara nasihat ettim. Siz de böyle bir çocuğumuzu veya gencimizi görürseniz bizim haberimiz olsun. Böyle çocuklarımız varsa getirin, hiç çekinmeyin, biz yardımcı oluruz” dedi.Daha sonra kermesi gezen Vali Günaydın, görevlilere vatandaşın ilgisini sorduktan sonra olumlu yönde yanıtlar aldı. Kermeste satılan gözlemelerden alan Vali Günaydın, çevredeki çocukları yanına çağırarak gözlemeleri onlara dağıttı. Vali Günaydın’ın gözleme dağıtımına Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Tural da eşlik etti. Vali Günaydın ve Tural, kendi elleriyle ambalajlara koydukları gözlemeleri çocuklara, çevredeki vatandaşlara ve gazetecilere dağıttılar.