Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen iftarda şehitler için dua edildi.Seymenoğlu, programda yaptığı konuşmada, Müslümanların inancında vatanı ve bayrağı için hayatlarını kaybedenlerin makamının şehitlik olduğunu ifade etti.Şehit aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiren Seymenoğlu, "Şehit aileleri başımızın tacıdır. Bu millet ve devlet sizlere minnettardır. Her zaman minnettar kalmaya devam edecektir. Şehitlerimizi ve gazilerimizi gönlümüzün en seçkin köşesine yerleştirirken, şehitlerimizin bizlere emanetleri olan aileleri asla unutmayacağız." diye konuştu.Programa, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.ISPARTA (AA) -