VALİ SEYMENOĞLU SAV KASABASI’NDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

“GEZİCİ KÜTÜPHANEYLE MESAJ GÖNDEREBİLİRSİNİZ”

“VALİ AMCANIZIN HATIRINA”

İl Halk Kütüphanesi bünyesinde faaliyet gösteren gezici kütüphane, kasaba ve köylerde yaşayıp, uzaklık sebebiyle yerleşik halk kütüphanelerinden yararlanamayan vatandaşlara ve öğrencilere ulaşarak hizmet veriyor. Sav Ortaokulu ve İlkokulu öğrencileri de kendilerine ulaşan bu hizmetten faydalanarak okuma yarışına girdi. Gezici kütüphaneden en çok kitabı alarak okuyan öğrencilere ve sportif faaliyetlerde il genelinde dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Seymenoğlu verdi.Ödül töreninde öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu, Türkiye’nin her yerinde gezen onlarca gezici kütüphanenin, dolaştıkları yerlerde öğrencilerin birbirlerine selamlarını da ilettiğini belirterek, Isparta’da gezici kütüphaneden en çok faydalanan Sav İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin gezici kütüphaneyi uğurlarken gideceği diğer yerlerdeki öğrencilere selamlarıyla birlikte daha çok kitap okuyun mesajını da gönderebileceklerini söyledi.Vali Seymenoğlu’nun “Şimdi sizlerden bir söz istiyorum kütüphanenin bir sonraki seferinde hiç kitap almayan arkadaşlarımız kütüphaneye girerek Vali amcalarının hatırına en azından bir kitap okuyacaklar söz mü?” sözleri üzerine tüm öğrenciler hep bir ağızdan söz verdi. Vali Seymenoğlu ayrıca öğrencilerin kitap okurken çektikleri fotoğrafları kendisine göndermelerini de isteyerek salonda bulunan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Sav İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleriyle de bir araya gelen Vali Seymenoğlu öğretmenlerle eğitim-öğretim üzerine sohbet ederek öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi.Okul ziyaretinin ardından Sav Belediyesi’ni ziyaret eden Vali Seymenoğlu Başkan Mustafa Avşar ve mahalle muhtarlarıyla bir süre görüş alışverişinde bulundu.Vali Seymenoğlu Sav Kasabası’nda son olarak 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.