Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin "Milli Mücadelenin 100. Yılı Kutlamaları” kapsamında düzenlemiş olduğu "100. Yılında Milli Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldı.
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