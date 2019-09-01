Vali Seymenoğlu Sağır Köyünde Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Vali Ömer Seymenoğlu sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği Yalvaç içesinde incelemelerde bulundu. İlk olarak ilçeye bağlı Sağır köyünü ziyaret eden Vali Seymenoğlu ardından İl özel idaresi ekipleri tarafından sıcak Asfalt çalışmalarının devam ettiği grup köy yolunu yerinde inceledi.Isparta’da bulunan grup köy yollarında 2019 yılı için 138 kilometre sıcak asfalt hedefi koyan Isparta İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına Yalvaç içesine bağlı sağır köyünde aralıksız devam ediyor. Sıcak Asfalt çalışmasının sürdüğü bölgede incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu, Sağır köyünde çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. Kendisini karşılayan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu ardından köy merkezinde halk ile bir araya geldi.Burada yaptığı konuşmada devletimizin çok güçlü olduğunu belirten Vali Seymenoğlu, sıcak asfalt hizmetlerinin en iyi şekilde vatandaşa sunulduğunu ancak vatandaşlardan da olası bir kazaya mahal vermemek adına hız kurallarına uymalarını istedi.Isparta’da köylerin ulaşım ve alt yapısının iyi olduğunu belirten Vali Seymenoğlu son iki yılda Isparta’da 280 kilometreye yakın köy yolunun sıcak asfalt yapıldığını kaydetti. Sağır Köyünde vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Ömer Seymenoğlu ardından İl Özel İdaresi ekiplerinin sıcak asfalt yaptığı bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi, devam eden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.Bölgede 40 kamyon ile asfaltlama işleminin sürdüğünü kaydeden Vali Seymenoğlu ziyaretinin amacının çalışan personele motivasyon sağlamak olduğunu belirterek vatandaşa verilen sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.Vali Seymenoğlu; “ Bu sıcakta bu güneşin altında özellikle asfalt şantiyesinde çalışmak kolay bir iş değil. Bu vesileyle Özel İdaremizin personeline çok çok teşekkür ediyorum. Büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Atabey ilçemizdeki şantiyemizden buraya kadar bu malzemeyi getiren kamyon şoförü arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Allah’a şükürler olsun bu yolu tamamlamak üzereyiz. Vatandaşımıza verdiğimiz sözü Özel İdare olarak bu yıl mutlaka tamamlayacağız. Buradan Şarkikaraağaç’ta programda olan yollara geçmiş olacağız. Bu yıl ki sezonumuzu da böylelikle tamamlamayı planlıyoruz.” dedi.Sağır Köyü Muhtarı Aydın Karaca ise 1960 yılında kazma kürekle açılan yolun son iki yılda standartının İl Özel idaresi tarafından yükseltildiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.