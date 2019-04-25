Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İslamköy'de incelemelerde bulundu.Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Seymenoğlu, ilk olarak Hacı Yahya Demirel Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret etti.Burada öğrenciler tarafından söylenen Mehter Marşı'nı dinleyen Seymenoğlu, daha sonra sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti.Okul güreş takımının antrenmanını izleyen Seymenoğlu, okul pansiyonunda öğrencilerle öğle yemeği yedi.Seymenoğlu son olarak, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in İslamköy Çalca Tepe'deki anıt mezarında incelemelerde bulundu.ISPARTA (AA) -