Vali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde Bulundu

Köyde ilk olarak İslamköy Hacı Yahya Demirel Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu geçtiğimiz aylarda İslamköy Çalca tepede karşılaştığı öğrencileri sınıflarında ziyaret etti.Vali Seymenoğlu girdiği ilk sınıfta öğrenciler tarafından söylenen Mehter Marşı’nı dinledi. Okuldaki diğer sınıfları da gezerek öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu daha sonra il genelinde düzenlenen güreş müsabakalarında derece elde eden güreş takımındaki öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti, şampiyon güreşçilerin antrenman müsabakalarını izledi, ardından okul pansiyonunda öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedi.Vali Seymenoğlu İslamköy’de ayrıca Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında İl Özel İdaresi’nde istihdam edilen ve köyde çalışmalarını sürdüren personellerle bir sohbet ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Vali Seymenoğlu İslamköy’de son olarak inşaat çalışmalarına 3 yıl önce başlanılan 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in İslamköy Çalca tepedeki anıt mezarında incelemelerde bulundu.