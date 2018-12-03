Isparta’da Eğitim Değerlendirme Toplantısı

“Eğitimdeki başarıyı ilerletmeliyiz”

“Eğitim konusunda bizi bunaltın”

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda "eğitim konusunda beni bunaltın ki bende bizimle beraber bu sorumluluğu alan arkadaşlarımı bunaltayım. Kötü niyetli kişilere karşı bir gencimizi bile kurtarsak ne mutlu bize" dedi.Isparta’da 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi Eğitim Değerlendirme Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ceylan Çaylak, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda başta güvenlik konusundaki önleyici tedbirler olmak üzere eğitim kalitesinin daha da arttırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, okul aile birliği temsilcileri ve okul müdürleri söz alarak görüşlerini aktardı.Toplantının başlangıcında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda yapılan çalışmalar hakkında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ise okullarda alınan güvenlik tedbirleri ile önleyici faaliyetler konusunda birer sunum yapıldı.Toplantıda yaptığı konuşmada toplantıya katılımın fazla olmasından duyduğu memnuniyeti aktaran ve katılımcıların alanda yaşadıkları tecrübelerin kendilerine yol göstereceğini belirten Vali Seymenoğlu, “Okullarda ve çevresinde yaşanan olumsuzlukları çözmek için sizler ve bizler var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitim kalitemizin iyi olması durmamızı gerektirmiyor, yapılan başarılı çalışmaları bir adım daha öteye taşıyarak bayrağı bizden sonrakilere teslim etmemiz gerekiyor” dedi.Eğitimde güvenlik konusunda herkesin çok duyarlı olması gerektiğini aktaran Vali Seymenoğlu, “İlinizin Valisi olarak söylüyorum; eğitim konusunda bizi bunaltın. Beni bunaltın ki bende bizimle beraber bu sorumluluğu alan arkadaşlarımı bunaltayım. Kötü niyetli kişilere karşı bir gencimizi bile kurtarsak ne mutlu bize. Kilometrelerce yol varsın yapmayalım, metrelerce köprüler yapmayalım, güzel güzel makam odalarımızı yapmayalım, ama ana babalar için bu kadar kıymetli, bu kadar özel, bu kadar önemli olan bir çocuğumuzu bile olumsuzluklara karşı koruyabilirsek yeterli arkadaşlar. Herhangi bir yasa dışı durum karşısında sizler olaya direk müdahil olmayın derhal güvenlik kuvvetlerine bilgi verin, onlar gerekli işlemleri derhal yapacaktır. İhbarlarda ihbarcı kesinlikle gizli tutuluyor bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın” diye konuştu.Konuşmasının sonunda Adrese Dayalı Kayıt Sistemi uygulamasının okullar arasındaki nitelik farkını azaltmada etkili olacağını ifade eden Vali Seymenoğlu, tüm öğrencilerin aynı seviyede başarılı olabilmeleri için öğretmenlere büyük görevler düştüğünü söyledi.İHA