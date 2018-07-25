Isparta Valisi Şehmus Günaydın, merkez köy ve mahalle muhtarları toplantısında içme suyu, asfalt, güneş enerji projeleriyle ilgili birçok müjde verdi.Merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlarının katılımı ile her ay düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısının Temmuz ayı toplantısı Vali Şehmus Günaydın’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Günaydın, Isparta’da görev yaptığı süre içinde köylerin çok büyük bir kısmını ziyaret ettiğini belirterek, köylerde kendisine iletilen taleplerin yüzde 96’sının çözüme kavuştuğunu kaydetti.Vali Günaydın, 2018 yılı sonuna kadar vatandaşlara verdikleri sıcak asfalt sözünü de yerine getirmek üzere olduklarını belirterek 2023 yılına kadar, 2 bin kilometre köy yolunu da sıcak asfalta kavuşturacaklarını söyledi.Kilit parke taşı konusunda köylerde önemli çalışmaların yapıldığını kaydeden Vali Günaydın, içme suyu pompa enerjilerinin güneş panelleri ile sağlaması konusunda çalışmaların 116 köyden, 104’ünde bittiğini kaydederek, aynı sistemi sulama pompalarında da kullanmak için arayışların devam ettiğini kaydetti.Toplantıda, Vali Şehmus Günaydın’ın üzerinde durduğu önemli konulardan biri de ihtiyaç sahibi vatandaşların tespit edilip ilgili birimlere iletilmesi oldu.İHA