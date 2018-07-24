-Isparta Vali Şehmus Günaydın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.Isparta Polis Evi'nde Basın ve Dayanışma kahvaltısına, Isparta Gazeteciler Cemiyeti (IGC) Başkanı Şevket Karahan ve yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları katıldı.Vali Günaydın, kahvaltıda basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.Toplantıda ilk konuşmayı yapan IGC Başkanı Şevket Karahan, 24 Temmuz ve 10 Ocak günlerini ‘Basın Bayramı’ olarak değil, ‘Basın Dayanışma Günü’ olarak kutladıklarını söyledi.Basın çalışanlarının sorunlarını da dile getiren Karahan, gazetecilerin özlük ve sosyal haklarını yeterince alamadıklarını ifade ederek, "Bizler her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Isparta'da görev yapan basın mensubu arkadaşlarımızın ortak paydası Isparta sevdasıdır. Bu vesile ile her zaman yakın desteklerini gördüğümüz Isparta Valisi Sayın Şehmus Günaydın'a teşekkür ediyoruz" dedi.Başkan Karahan’dan sözü alan Isparta Valisi Şehmus Günaydın ise, "Isparta'daki basın mensubu arkadaşlarımızı biz, kendi ailemiz olarak görüyoruz. Isparta, potansiyel olarak pek çok avantajı barındıran bir vilayet. Son 2 yıl içerisinde müthiş bir sıçrama gerçekleştirdik. Yüzbinlerce insan gül ve lavanta bahçelerimizi gezmek için Isparta'ya geldiler. Otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru basın mensuplarımızın bu konuda büyük katkıları oldu. Basınımızın çalışmaları bizler için, hedeflere ulaşmamız için son derece önemli. Yöneticiler olarak gidemediğimiz, göremediğimiz, duyamadığımız olayları sizler bize aktarıyor, vatandaşlarımızın sorunlarını, sıkıntılarını dile getiriyor, bizlere ulaşmada vatandaşlarımızın kolu kanadı oluyorsunuz. Çok önemli görevleri yerine getiriyorsunuz. Isparta'da basınımızın yaptığı haberler ilgi ile takip ediliyor” diye konuştu.Isparta'nın 204 köyünün yüzde 85'ini ziyaret ettiğini ifade ederek sözlerini sürdüren Vali Günaydın, “En ücra köşelerinde bile okunduğunuza şahit oldum. Toplumun bütün kesimlerinin basınımızı takip ettiğini biliyoruz, izlendiğimizi biliyoruz. Basınımızın çalışmalarını takdirle izliyoruz. Sağlık, eğitim, ekonomi konularında, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini dile getirmeniz, yani sizlerin çalışmaları, gelişmemiz için katkı sağlayacaktır. Kamu yönetimi ile basın ortak hareket ettiği sürece başarı sağlanacaktır. Bu vesile ile gününüzü tebrik ediyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştuVali Günaydın, daha sonra basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. IGC Başkanı Karahan, Isparta Valisi Günaydın'a 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sırasındaki kararlı duruşu sebebiyle teşekkür ederek, günün anısına özel bir tesbih takdim etti.İHA