Vali Günaydın’dan muhtarlara ‘Açık kapı’ talimatı

Vali Günaydın’dan muhtarlara ‘Açık kapı’ talimatı
ISPARTA
G.Tarihi: 26.09.2018 17:47
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Isparta Düğün Salonları
 
  - Vali Günaydın’dan muhtarlara ‘Açık kapı’ talimatı   
 
 - Isparta’da gerçekleştirilen Eylül ayı Muhtarlar toplantısında konuşan Vali Günaydın, vatandaşların ihtiyaçlarının en fazla 2 saat içerisinde karışlanması noktasında muhtarlara önemli görevler düştüğünü belirterek, “Kapımız 24 saat açık demiyoruz, kapımız hiç kapanmıyor zaten” dedi.   
  Isparta’da her ay düzenli olarak merkez ve köylerde gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı’nın Eylül ayı oturumu Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı. 
  Merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıda İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, İl Özel İdaresi, Jandarma ve ilgili birim yetkilileri de hazır bulundu. 
 
  “Vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanması önemli” 
  Muhtarların, vatandaşların istek ve taleplerinde ilk temas noktası olarak görev yaptıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Vali Şehmus Günaydın, vatandaşların ihtiyaçlarının zamanında ve tam karşılanmasının büyük önem taşıdığını söyledi. 
 
  Vatandaş ihtiyacının 2 saatte çözümü devam ettirilecek 
  Konuşmasında, muhtarlardan; yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerinin kış gelmeden acil olarak tamamlanmasını isteyen Vali Günaydın, geçen yıl başlatılan; vatandaşların acil ihtiyaçlarının mahalle ve köylerde en az 2 saat içerisinde çözülmesi uygulamasına bu yıl da devam edeceklerini söyleyerek bu konuda tüm ilgililerin duyarlı olması talimatı verdi. 
 
  “Kapımız 24 saat açık demiyoruz, kapımız hiç kapanmıyor zaten” 
  Ayrıca eğitim alanında son bir yılda çok ciddi yatırımlar yapıldığını ve Isparta’da ortalama sınıf mevcudunun 18 olduğunu aktaran Vali Günaydın, bu dengeyi koruyabilmek için herkesin duyarlı olmasını istedi. 
  Açıklamasının sonunda her konuda muhtarlarla istişare halinde olduklarını da aktaran Vali Günaydın, “Kapımız 24 saat açık demiyoruz, kapımız hiç kapanmıyor zaten” diyerek muhtarların çalışmalarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.  Konuşmasının ardından muhtarlara tek tek söz veren Vali Günaydın gelen talep ve önerileri dinleyerek, çözümü konusunda ilgili birim amirlerine talimat verdi. 
 
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İHA
                                         
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