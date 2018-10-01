- Eylül ayı çalışma ziyaretleri kapsamında Senirkent ilçesine giden Isparta Valisi Şehmus Günaydın muhtarlar toplantısı düzenleyerek, mahalleleri ziyaret etti.İlk olarak Senirkent Kaymakamlığı ve belediyeyi ziyaret Vali Şehmus Günaydın, Kaymakam Ali Erdoğan ve Belediye Başkanı Erol Civelekoğlu’ndan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.Senirkent ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla toplantı düzenleyen Vali Günaydın, muhtarların görüş ve önerilerini dinleyerek, iletilen sorunların çözümü konusunda ilgililere talimat verdi.Konuşmasında köylerin özellikle altyapılarının iyileştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yapıldığını ve yapılmaya da devam edeceğinin aktaran Vali Günaydın, öncelikli hedeflerinin 2018 yılı sonuna kadar tüm köy grup yollarını sıcak asfalta kavuşturmak olduğunu söyleyerek, bu hedeflerine en geç Ekim ayı ortalarında kavuşacaklarını iletti.Köylerdeki çalışmalar konusunda asfaltsız yol kalmayacağına işaret eden Vali Günaydın, “Diğer hedefimiz de 2023 yılına kadar yolu sıcak asfalt olmayan köyümüzün kalmaması. Bu uzak bir hedef değil. Bu yolları 20-25 yıl kullanacaksınız, sizin daha güvenli, daha konforlu yolculuk yapmanız, köyünüzde ürettiklerinizi ilçeye ve şehre götürmeniz için böyle bir çalışmayı 2023 yılına kadar tamamlayacağız” dedi.Vali Günaydın ayrıca, bu yıl köylere 20 milyon parke taşı dağıtılacağını ve içme suyu pompaları için güneş enerjisi çalışmalarının devam edeceğini aktararak, özellikle güneş enerjisi sayesinde köylerin içme suyu için kullanılan elektrik maliyetlerinde yüzde 80’e varan tasarruflar sağladığını kaydetti.Vali Günaydın ayrıca şu görüşlerde bulundu; “Köylerimizin yaşanabilir olması, insanlarımızın burada rahat, huzurlu ve sağlıklı yaşaması bizim için önemlidir. Köylümüzün köyünde yaşaması; daha fazla üretim ve istihdam demektir. Biz bunu çok iyi biliyoruz ve köylerimize önem veriyoruz. Köylerimizi alt yapısıyla, üst yapısıyla inşallah çok daha iyi yerlere hep beraber taşıyacağız.”Vali Günaydın ilçedeki ziyaretleri çerçevesinde Büyükkabaca beldesini de ziyaret etti.Burada, Belediye Başkanı Ali İhsan Temurçin’den beldeyle ilgili bilgi alan Vali Günaydın, ardından Büyükkabaca Meyve Alım Merkezi’nde incelemelerde bulundu.Köy ziyaretlerine Gençali Köyü’nden başlayan Vali Günaydın, burada öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Top hediye ettiği öğrencilere bir süre sohbet eden Vali Günaydın, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.Vali Günaydın köy kadınlarının Kur’an kursu taleplerinin derhal yerine getirilmesini isterken vatandaşların ilettiği bahçe yollarının yenilenmesi konusunda da ise İl Özel İdaresi ekiplerine talimat verdi.Gençali’den sonra Başköy’e geçen Vali Günaydın, köyde vatandaşlarla bir araya gelerek iletilen içme suyu için yeni kaynak talebinin İl Özel İdaresi ekiplerince değerlendirilmesini istedi. Köydeki ekili ve dikili arazilere zarar veren çobanlar hakkında da Jandarma ile Orman ekiplerinin daha fazla denetim yapması talimatını veren Vali Günaydın, çobanların daha duyarlı olmalarını istedi.Vali Şehmus Günaydın son olarak, Uluğbey Köyü’nü ziyaret ederek, burada köy sosyal tesislerinde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Vali Günaydın, kendisine iletilen talepler konusunda ilgili kurumların çalışma yapmasını istedi.İHA