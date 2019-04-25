Isıtma sektörünün öncü kuruluşu Vaillant, iş ortakları ile iletişimini güçlendirmek, hayata geçirilen ve planlanan kampanyalarda daha etkin geri dönüşler almak üzere düzenli olarak gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor. Isparta'da Vaillant yetkili satıcılarıyla bir araya gelen Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, yetkili satıcıların yılın ilk aylarına yönelik performanslarını değerlendirirken 2018 yılı ve 2019 ilk çeyrek rakamlarını raporlar üzerinden paylaştı, 2019 yılı ile ilgili stratejik planları ve pazarın durumu hakkında bilgi verdi. Isparta'da yılın ilk üç ayının hedefler doğrultusunda başarılı geçtiğini belirten Erol Kayaoğlu, "Ispartalı yetkili satıcılarımızın uzmanlığı sayesinde, 2018'de gösterilen güçlü performans 2019 yılında da devam ediyor" dedi.Yetkili satıcıların Vaillant'ın ürün gamına ilişkin fikir ve önerilerini dinleyen Erol Kayaoğlu, ERP yönetmeliğindeki marka tecrübesi ve yetkili satıcıların bu konudaki uzmanlığı sayesinde verimli bir yıl geçireceklerine inandığını söyledi. Kayaoğlu, her yıl gerçekleştirdikleri bu ziyaretlerin hem yetkili satıcıların hem de müşterilerin beklentilerini karşılayabilecek çalışmalar ve kampanyalar konusunda kendilerine yol gösterdiğini kaydetti. Görüşmelerde kampanyaların etkinliğini de en net şekilde gözlemleme imkanı bulduklarını dile getiren Kayaoğlu, "Başarımızda iş ortaklarımızla kurduğumuz güçlü iletişimin etkisi büyük. Türkiye'nin dört bir yanındaki yetkili satıcılarımızla buluşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.