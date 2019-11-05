Isparta Valiliği’nin “Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı” kapsamında 2018 yılında UYUMDER (Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği) ile birlikte hayata geçirdiği Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin projesi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından kabul edildi. Proje alanı olan UYUMDER’da incelemelerde bulunan Vali Ömer Seymenoğlu UYUMDER ve BAKA yetkililerinden bilgi aldı, merkezde bulunan gençlerle sohbet etti.Merkezde, gönüllü olarak rehabilitasyonu kabul eden gençler, uyuşturucu bağımlılıklarını; çeşitli sosyal etkinlikler, meslek kursları, spor ve eğitim faaliyetlerinin yanında tarım ve hayvancılık uygulamalarıyla yenmeye çalışıyorlar. Merkez, 50 dönüm arazi üzerine kurulu ve 1500 metrekare kapalı alana sahip. Kabul edilen BAKA projesi sayesinde, merkez iş atölyelerine teknik ekipman desteği, mantar yetiştirme seraları, uzmanlar tarafından gençlere eğitimler verilmesi ve çeşitli kültürel faaliyetlere destek sağlanacak.Merkezdeki incelemelerinin ardından açıklamada bulunan Vali Seymenoğlu vatandaşları derneğin çalışmalarına destek olmaya davet ederken, “Derneğimizin yapmış olduğu bir proje Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmek için uygun görüldü. O projeyi yerinde görmek için ziyarette bulundum. Dernekte 20 ile 30 gencimiz var. Burada atölyelerde çalışarak, tarımla uğraşarak, hayvanlarla ilgilenerek kendilerini deşarj edip topluma karışıyorlar. Valilik olarak dernekle işbirliği içerisinde çalışmalar da yürütüyoruz, milas mesireliğindeki kamelyaların yapımını birlikte yaptık. Devlet olarak da toplumumuzdaki böyle arkadaşlarımıza destek olmak, yardım etmek bizim görevimiz. Onun için biz UYUMDER’in yaptığı projelere elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın da burayla destek olmasını bekliyorum.” dedi.