Yediğiniz et ve tavuk ürünlerinin doğal ve kaliteli olduğunu bilirseniz içiniz rahat eder. Türker Kasap size en lezzetli en doğal ve en kaliteli et, tavuk ve ürünlerini sunuyor.Isparta'da kendi markası olan Türkeroğlu sucukları ve Gedik piliç bayisi olan firma gün geçtikçe hizmet çıtasını yükseltiyor.Mangallık,Haşlamalık,Pirzolalık,Köftelik etler ayrıca piknik için özel olarak hazırlanmış köfte ve pirzola çeşitleri bunu yanı sıra piknik malzemeleri uygun fiyatlı olarak Isparta'da Türker Kasap!ta: Bilim Tıp Karşısı0 541 300 05 40