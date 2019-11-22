FOTOĞRAF SANATÇISI PROF. DR. ADNAN ATAÇ'TAN MUHTEŞEM EĞİRDİR HATIRASI

PROF. DR. ADNAN ATAÇ KİMDİR?

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün bugün önemli misafirleri vardı. Usta Fotoğraf Sanatçısı Prof. Dr. Adnan ATAÇ'ında içerisinde bulunduğu heyet Eğirdir'e geldi.Eğirdir Belediyesine ait tekne ile gezen ve Eğirdir Kovada başta olmak üzere bir çok güzelliği keşfeden heyet İlçemize hayran kaldılar.Fotoğraf Sanatçısı Prof. Dr. Adnan ATAÇ Eğirdir'de gün içinde çektiği fotoğraflar oldukça beğeni topladı. İlçemizde ziyaretlerde bulunan kafileler Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'e yaptığı yenilikler ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorlar.1954 yılbaşı günü İskenderun’da doğdu. 1970’de Kuleli Askeri Lisesi’ni, 1975’de İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni bitirdi. 1976 – 1978 arasında Diyarbakır Asker Hastanesi Başeczacısı olarak çalışma hayatına başladı, 1980 – 1983 arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde Farmakoloji ihtisası yaptı, Ordu İlaç Fabrikasında servis şefi olarak ilaç üretimine katıldı. 1989 yılında GATA Tıp Tarihi ve Tıp etiği doktora eğitimini bitirdi. 1997’de Doçent, 1998’de Anabilim Dalı Başkanı, 2010’da Profesör. 2011’de Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı oldu. 2013’de kendi isteği ile emekli olduktan sonra Fotoğraf sanatı, doğa bilimleri ve doğa fotoğrafcılığı ile ilgili çalışmalarına daha çok zaman ayırma fırsatı buldu.Plastik sanatlar ve özellikle resim ile uzun süre ilgilenen Ataç, bu çalışmalarını İstanbul’da Üniversiteye başladığı ve ilk fotoğraf makinasını aldığı 1970’den sonra fotoğraf alanında yoğunlaştırdı. Türkiye’nin çeşitli illerinde, ABD, Almanya, Romanya ve KKTC’de 40 dan fazla kişisel sergi açtı. 100’den fazla kişisel fotoğraf gösterisi yaptı. Yurt içinde ve dışında 250’den fazla karma sergiye ve dia gösterisine katıldı. Fotoğrafları çeşitli kitap, dergi, broşür, afiş, takvim, pul ve kartpostallarda yer aldı. Yurtiçinde ve yurtdışında 60’dan fazla ödül aldı. Birçok ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmasında organizatör ve seçici kurul üyesi olarak görev aldı. 30’dan fazla Fotoğraf kitabı ile 20’den fazla Bilimsel kitap yayınladı ve editörlüğünü yaptı.Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK), Gülhane Fotoğraf Kulübü (GÜFOK) ve Mogan Kuş Fotoğrafları Gurubu’nun kurucu üyesidir. Çeşitli Bakanlıkların ve Üniversitelerin yanısıra bir çok dernek ve kurumda 100’den fazla fotoğraf eğitimi verdi, kurs proğramları gerçekleştirdi, öğrenci yetiştirdi. 1988’de İFSAK tarafından “Yılın En Başarılı Fotoğraf Sanatçısı”, 2002’de Ankara Sanat Kurumu tarafından “Fotoğraf Dalında Yılın Sanatçısı”, 2009’da “Fotoğraf Sanatı Kurumu Onur Üyeliği”ne seçildi..Fotoğraflarında insan ve yaşam, bale, nü, doğa, makro ile ilgili konularda deneysel ve sorgulayıcı yaklaşımları ile, yeni ve farklı düzenlemeleri dikkat çekici oldu. 2000’li yıllarda özellikle hayvanlar ve böceklere yönelik doğa çalışmalarına ağırlık verdi. Türkiye’nin kelebekleri ile ilgili çalışmaları 2010 yılında “Kelebeklerimiz” adlı kitap olarak yayınladı. Son dönem proje konusu olan kuşlar ile ilgili fotoğraf çalışmaları devam etmektedir. “issuu.com”da 5 ciltlik “Adnan Ataç gözü ile KUŞLAR” e-kitabı ile 2011 – 2018 yılları arasında “Ankara’nın kuşları”nın yer aldığı 8 takvim yayınlandı. Ayrıca Türkiye’yi tanıtan pek çok broşür ve gösterilerin yanı sıra Kütahya, Kayseri, Amasya ve Hacıbektaş ile ilgili fotoğraf kitapları basıldı.Bilimsel ve fotoğraf çalışmaları: “adnanatac.com” web sitesinde, doğa ile ilgili güncel çalışmaları da “500px.com“, “Fotono1.com” ve “Fotokritik.com” da “aatac” kullanıcı adı ile yayınlanmaktadır.