- Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Polat’ın, Uşak Belediyesi için yaptığı bilimsel danışmanlık çalışmaları kapsamında yapılan projeler, ‘Cumhurbaşkanlığı’nın ekonomiye katkı’ ve ‘Yılın Sosyal Altyapı Projesi’ dalları başta olmak üzere çok sayıda ödül aldı.Isparta SDÜ’den Uşak ve Uşak Belediyesi için sunulan bilimsel danışmanlık çalışmaları çerçevesinde, güçlü, yerli ve milli değerlere bağlı bir Türkiye’ye inanmış ve 2023 hedefleriyle yola çıkıldığını belirten Prof.Dr. Erkan Polat, şehrine inanan, halkına gönül vermiş, gelişime açık, hizmet ve çözüm odaklı, çalışkan bir belediyecilik anlayışının, bilime verilen değerle yol alma isteğinin Uşak Belediyesi’ne bu başarıları kazandırdığını ifade etti.Danışmanlık çalışmaları kapsamındaki ‘Yerel Yönetimler Proje Yarışması’nda Uşak, kent ekonomisine katkı dalında ödüle layık görüldü. ‘Geçmişin Motifleriyle Geleceğimizin İnşası’ projesi, 2017’de Türkiye genelinde belediyelerin yer aldığı yarışmada ikincilik ödülünün sahibi oldu.Çalışmalar çerçevesinde Uşak Belediyesi, ayrıca yılın projesi ödülüyle onurlandı. Türkiye’de yalnızca Uşak Belediyesi’ne özel olarak üretilen ve kullanılan ‘Şehir Zekâsı (Urban Intelligance) Programı’, Yaşayan Şehirler Platformu tarafından düzenlenen 2018 yılı Şehir Ödülleri (City Awards) kapsamında geçen hafta Türkiye’de ‘Yılın Sosyal Altyapı Projesi’ ödülüne layık görüldü.Uşak’ı uçuran Polat, Isparta için de aynı benzer çalışmalar yapılmasını istiyorYapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Polat, “Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır. İşte, Uşak’ta bu başarılmıştır. Bu anlamda gerçekten Uşak’ta herkes kazanmıştır” dedi.Polat, Uşak Belediyesi içinde yer alan ve ulusal anlamda ses getiren çalışmalara bilimsel danışmanlık katkısı sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Gönül ister ki, Isparta da böyle bir ekip çalışmasını gerçek anlamda geliştirebilsin. ‘Milli Mutabakat’ bu yüzden başarılı olmuştur” diye konuştu.İHA