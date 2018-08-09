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Üniversite tercihleri öncesi ‘Mutsuz öğrenci’ problemi uyarısı

Üniversite tercihleri öncesi ‘Mutsuz öğrenci’ problemi uyarısı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları

  - Üniversite tercihleri öncesi ‘Mutsuz öğrenci’ problemi uyarısı   
  - SDÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Çömlekçi:   
  -“Faydalı ve mutlu olacağınız alanı seçin”   
 
 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecini başlattı. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Çömlekçi, aday öğrencilere ve ailelere önemli uyarılarda bulunarak, “Puan heba olmasın diye istemediğiniz bölümü yazmayın. En önemli problemlerden biri ailelerin baskıları sonucu istemediği bölüme yerleşen mutsuz öğrencilerdir. Yüzdelik dilimleri, geçen yılki puanları optimize etmelerini, ‘YÖK Atlası’nı çok iyi incelemelerini öneriyoruz. Ayrıca mutlaka rehberlik hizmeti almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.   
 YKS sonuçlarına göre tercih süreci başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre üniversite adayları tercihlerini 14 Ağustos’a kadar tamamlayacak. SDÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Çömlekçi, ‘mutsuz öğrenci’ problemini tamamen ortadan kaldırmak için adaylar ve ailelerin çok dikkatli olması gerektiğini bildirdi. 
 Çömlekçi, üniversite adayı öğrencilerin, YÖK’ün çok önemli bir hizmeti olan “YÖK Atlası”ndan faydalanmasını önerdi. Öğrencilerin yüzdelik dilimine yakın bölümleri tercih etmesi gerektiğini anlatan Çömlekçi, bu noktada rehberlik hizmeti almanın da değerli olacağını kaydetti. 
 
 Öğrenciler ve ailelere kontenjan hesabı uyarısı 
 Çömlekçi, “Gençlerimizin önünde zorlu bir süreç var. Gerçekten emekle, zorluklarla kazanılmış puanların boşa gitmemesi, işe yarar hale gelmesi için önemli bir karar vermek durumundalar. Biz hiç kimsenin puanının heder olmasını istemeyiz.  Süleyman Demirel Üniversitesi ve özelde Mühendislik Fakültesi olarak öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını en doğru şekilde almalarını umut ediyoruz. Bu bağlamda da değerli bilgiler paylaşmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız öncelikle gerçekçi düşünmeliler. İşin matematiğinde olabilecek kontenjan boşluklarını da iyi hesaplamalılar.” 
 
 “Tercih sürecinde mutlaka rehberlik hizmeti alın” 
  Çömlekçi, “Öncelikle faydalı ve mutlu olabilecekleri bir meslek seçmeleri gerekiyor. Tercih yaparken meslek çeşitliliği çok geniş bir aralıkta olmamalıdır. Tercih sıralamasını yaparken bir önceki yılın tercih eğilimi için çok iyi gözlem yapmaları gerekir. İçinde bulundukları yüzdelik dilim ve girmek istedikleri o bölümün son yıl almış olduğu en düşük puanı da göz önüne almalılar ki başarılı olsunlar. Mutlaka yüzdelik dilimlerine yakın bölümler olsun. Ancak sadece ve doğrudan yüzdelik dilimlerine göre seçim yapmak yanlış olur. Ayrıca puanların da bir yüzde katkısı olmalı. Kendi puanını da göz önüne almalı. Girmek istediği bölümün geçen yılki puanını mutlaka göz önüne alsın. Tercih sürecinde rehberlik hizmeti mutlaka alsınlar. Çünkü öğrenciler bazen gerçekten yeterli analitik düşünceye sahip olup olmadıklarını göremiyorlar. Bu bakımdan rehberlik hizmeti çok önemlidir” diye konuştu. 
  “Öğrenci sadece maddi kaygı taşımamalıdır” diyerek sözlerini sürdüren Çömlekçi, “Gelecekte faydalı ve mutlu olabileceğini düşündüğü alana yönelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yıllara bağlı olarak değişen trendler tabiî ki oluyor. Buna göre tercih yapılmamalı. Onun yerine doğuştan getirdiği yeteneklerine bağlı olarak seçim yapılmalı. Örneğin; analitik zekâsı yüksek bir öğrenci mühendislikleri seçmeli. Sanatsal yönü kuvvetli öğrenci bu alana yönelmeli. Sosyal zekâsı yüksek bir öğrenci de kendi alanlarına uygun branşları seçmelidir” ifadelerini kullandı. 
 
 “Aileler çocuklarına baskı yapmamalıdır” 
  Eğitimci oldukları için, ailelerin çocuklarına yönlendirme yapmaya çalıştıklarını da bazen gördüklerini kaydeden Çömlekçi, uyarılarına şöyle devam etti; “Aileler ‘çocuklarının puanı boşa gitmesin’ düşüncesi ile birbiriyle alakalı olmayan bölümleri peş peşe yazdırdıklarını görüyoruz. Bizce en tehlikeli durum budur. Mutsuz öğrenciler görüyoruz. İstemeden yazdığı bölümü kazanan öğrenciler ile karşılaşıyoruz. Anne ve babalara şunu söylemek isterim: Evlatlarımız bizim en önemli varlıklarımız. Puan boşa gitmesin kaygısı ile baskı yapmasınlar. Mutlaka çocuklarına güvensinler. Sadece çocukları istediği zaman yardımcı olmaya çalışsınlar. Aileler, çocuklarını zorlamasın. Puan boşa gitmesin diye seçilen ve sonuçta mutsuz olan öğrenciler var. Bunlara sebebiyet verilmemeli. Çok önemli bir husus daha var. YÖK Atlası. Bu da yeni bir uygulama. YÖK Atlası, bizim YÖKSİS dediğimiz özel bir programın içerisinden her bölümün akademik olarak yetkinliğini ortaya çıkaran bir platform. YÖK Atlası içerisinde o bölümün hocaları, imkânları, projeleri ve diğer sayısal değerleri bulunmaktadır. Aslında bizim teklifimiz YÖK Atlası’nı da göz önünde bulundurarak gerçekçi bir seçim yapılmasıdır. Klavuzların mutlaka iyi incelenmesini öneriyoruz. Hazırlık zorunluğu, burs koşulları, eğitimde İngilizce’nin ağırlığı gibi bilgileri de göz önünde bulundurmakta yarar var.” 
 
  Çok önemli gelişme: ‘Barajlar öğrenci lehine genişletildi’ 
  Prof. Dr. Selçuk Çömlekçi, YÖK’ün barajlar konusunda çok önemli bir gelişme yaşandığını belirtti. YÖK’ün önceki yıllarda yürürlüğe konulan bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının kalite önceliğinden sarfınazar edilmeksizin genişletilmesinin uygun görüldüğünü anlatan Çömlekçi, tercih için gerekli olan asgari başarı sıralaması sınırlarının çok iyi analiz edilmesi gerektiğini ifade etti. 
 
 “Analitik düşünmeyi seven öğrencileri bekliyoruz” 
  Prof. Dr. Çömlekçi, analitik düşünmeyi seven, fizikten, matematikten hoşlanan öğrencileri de SDÜ Mühendislik Fakültesi’ne beklediklerini söyledi. SDÜ Mühendislik Fakültesi’nin ‘okul’ olmaktan ‘ekol’e dönüştüğünü vurgulayan Çömlekçi, şu bilgileri paylaştı, “Mühendislik Fakültesi, Batı Akdeniz Bölgesi’ne 40 yılı aşan bir süredir fayda sağlıyor, değer üretiyor. Isparta Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi (IDMMA) 21 Şubat 1976 tarihinde kuruldu. 11 Temmuz 1992’de SDÜ’nün çok önemli yapı taşlarından biri haline geldi. Mühendislik Fakültesi tarihten gelen bilgi ve birikimi ile ekol oldu. Özellikle makine, inşaat, yer bilimleri gibi temel mühendislik alanlarında çok eski bir kültüre sahiptir. Bu nedenle Mühendislik Fakültesi Batı Akdeniz’in sanayisinden altyapısına kadar her alanına faydalı şekilde hizmet etmektedir. Aynı zamanda dışarıdan gelen öğrencilerimiz için de iyi bir meslek edindirme okulu hüviyetini taşımaktadır. SDÜ Mühendislik Fakültesi olarak okulluktan ekollüğe geçtiğimizi düşünüyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi’nin bir eğitim kültürü var. Dolayısıyla hâlihazırda 13 bölümde hizmet veriyoruz. Batı Akdeniz’in inşaat, makine ve temel mühendislik alanlarında insan gücünü karşılıyor, yetiştiriyoruz. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz toplum için bilirkişiliklerimizle, sanayiye yol göstermelerimizle, danışmanlıklarımızla hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz gelen öğrencilerimizi kendi çocuğumuz gibi düşünüyoruz. Onlar da bu yörenin, kültürünün içerisinde meslek edinecekler. Tabiî ki bizim çocuklarımız da aynı aşamalardan geçiyorlar. Ama biz diyoruz ki Batı Akdeniz’in bu bölümü bulunduğu coğrafi özelliklerini çok iyi şekilde içerisinde barındırıyor. Sanayi ve tarımsal altyapısına hizmet eden önemli bir kurumsal eğitim kurumuyuz. SDÜ Mühendislik Fakültesi’nin 13 aktif bölümü var. Makine, jeoloji, maden, jeofizik, elektronik, haberleşme, bilgisayar, gıda, çevre, tekstil, kimya, endüstri ve otomotiv mühendisliği bölümlerimiz var. 
  Herkesin bilgisi olduğu üzere SDÜ’de Türkiye’de ilk ve tek Yer Bilimleri Mühendisliği bölümü açıldı. Jeoloji, Maden ve Jeofizik mühendisliği bölümleri birleştirilerek Yer Bilimleri Mühendisliği Bölümü kuruldu. Öğrencilerimiz ilk yıl bu 3 alanda eğitim görüyor. İkinci yıl hangisini isterse ona yönelebiliyor. Eğer öğrencilerimiz bu bölümleri ilk 9 tercih içerisinde yaparlarsa aynı zamanda YÖK Destek Bursu’nu almaya hak kazanıyorlar. Ve koşulları sağladığı takdirde 4 yıl boyunca bu karşılıksız bursu alabiliyorlar, kontenjana bakılmaksızın çift anadal imkânından yararlanarak çift diploma alabiliyorlar. Bu devrim niteliğinde bir destek programıdır.” 
 
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İHA
                                         
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