ÜN-TAŞ YOLCULUĞUNUZU KEYİFE DÖNÜŞTÜRÜR
ÜN-TAŞ Turizm Isparta'da özel gezi ve seyehatleriniz için yada istediğiniz yerlere zamanında, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunuyor.
Yolculuğunuzu keyife dönüştürmek, unutulmaz yolculuk deneyimi yaşamak için ÜN-TAŞ Turizm'in tecrubeli şoförlü araç hizmetini deneyebilirsiniz.
ÜNTAŞ TURİZM'İN HİZMET KAPSAMLARI
Düğün,Nişan,Kongre, seminer ve bayi toplantılarında özel ulaşım hizmeti, Resmi ve özel heyet organizasyonları, ulaşım hizmeti İş görüşmelerine, toplantılara, davetlere özel ulaşım hizmeti Özel geziler, sanatsal geziler, sportif geziler, kültür gezileri ve turistik amaçlı yöresel ve çevresel gezilere ulaşım hizmeti Havaalanı transfer hizmetlerini kapsamaktadır.
ÜNTAŞ Turizm telefon
0533 406 02 75 - 0533 506 30 05