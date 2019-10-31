ÜN-TAŞ YOLCULUĞUNUZU KEYİFE DÖNÜŞTÜRÜR

ÜNTAŞ TURİZM'İN HİZMET KAPSAMLARI

ÜN-TAŞ Turizm Isparta'da özel gezi ve seyehatleriniz için yada istediğiniz yerlere zamanında, güvenli veulaşım hizmeti sunuyor.Yolculuğunuzu keyife dönüştürmek, unutulmaz yolculuk deneyimi yaşamak için ÜN-TAŞ Turizm'in tecrubelihizmetini deneyebilirsiniz.Düğün,Nişan,Kongre, seminer ve bayi toplantılarında özel ulaşım hizmeti, Resmi ve özel heyet organizasyonları, ulaşım hizmeti İş görüşmelerine, toplantılara, davetlere özel ulaşım hizmeti Özel geziler, sanatsal geziler, sportif geziler, kültür gezileri ve turistik amaçlı yöresel ve çevresel gezilere ulaşım hizmeti Havaalanı transfer hizmetlerini kapsamaktadır.0533 406 02 75 - 0533 506 30 05