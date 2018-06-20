Isparta’nın kiraz üretim merkezi konumunda olan Uluborlu ilçesinde, belediye tarafından alınan karar gereği kalitenin düşmemesi adına alım merkezine dışarıdan kiraz girişi yasaklandı.Türkiye’nin önemli kiraz merkezlerinden Isparta Uluborlu'da, belediye tarafından radikal bir karar alındı. Uluborlu Belediyesi, ilçenin kiraz kalitesini düşünerek kiraz alım merkezine başka yerlerden ürün girişini yasakladı. Başka il, ilçe ve köylerden getirilen kirazların, Uluborlu kirazının kalitesini ve imajını kötü yönde etkilediği için böyle bir karar aldığı öğrenildi. Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi, alınan kararın komisyonculara bildirildiğini, karara uymayan komisyoncuları facebook hesabından fotoğraflarıyla teşhir edeceğini açıkladı.Başkan Ünverdi, Isparta bölgesinde Uluborlu haricinde kiraz alımı yapılan bölge kalmadığını, kirazdaki olumsuzluktan dolayı alım yapılmadığını, amaçlarının ilçedeki tabiat şartlarından zarar görmeyen ürünü korumak ve alımda devamlılığı sağlamak olduğunu belirterek "Uluborlu kiraz alım merkezine ilçe ve köylerimiz dışında kiraz girişi yasaklanmış olup yasak alıcı komisyonculara bildirilmiştir karara uymayanları komisyoncuları facebook hesabımdan fotoğraflarıyla teşhir edeceğim. Isparta bölgesinde Uluborlu haricinde kiraz alımı yapılan bölge kalmamış kirazdaki olumsuzluktan dolayı kapanmış olup ilçemizdeki tabiat şartlarından zarar görmeyen ürünü korumak ve alımda devamlılığı sağlamaktır."İHA