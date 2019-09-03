03 Ağustos 2019 tarihinde çalışmalarına başlayan ve Uluborlulu müzik severlerden oluşan Uluborlu Türk Musiki Korosu özverili çalışmalarını muhteşem bir konserle taçlandırdı. Belediye Başkanlığımızın destek verdiği ve Ülker Akkaya'nın şefliğini üstlendiği Musiki Korosu kısa zamanda hazırlanarak Uluborlu Halkına ilk konserini verdi.Saat 20:00'da Uluborlu Alaaddin Keykubat Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda başlayan konsere katılım bir hayli fazlaydı. Müzik severlerin birçoğu konseri ayakta izlemek zorunda kaldı. Kalabalık o kadar fazlaydı ki salon almadı.Konserin açılış konuşmasını Belediye Başkanımız Mehmet Aziz Tuna yaptı. Belediye Başkanımız konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." sözlerini vurgulayarak Uluborlu Belediyesi olarak sanata bundan sonra desteklerinin daha fazla olacağını söyledi.Daha sonrasında Koro Şefi Ülker Akkaya yönetiminde konser başladı. Birbirinden güzel Türk Sanat Müziği ve Türkülerin seslendirildiği konserde izleyenler büyük keyif aldılar. Isparta yöresine ait müziklerde ise halk oyunları gösterileri sergilendi.Yaklaşık 3 saat süren konserin son kısmında koro İzmir Marşını seslendirdi. Marşa tüm salon elinde Türk Bayraklarıyla eşlik etti. Belediye Başkanımız Mehmet Aziz Tuna program sonunda Uluborlu Türk Musiki Korosu mensuplarına tek tek çiçek vererek, bu konserin en kısa zamanda daha büyük bir mekanda tekrarlanmasını istediğini belirtti.