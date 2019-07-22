43.Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali Konseri Gerçekleştirildi

29 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirlmesi planlanan fakat şehitlerimizin olmasından dolayı ileri bir tarihe ertelenen festival konserimiz gerçekleştirildi.20 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 20:30'da başlayan festival etkinliklerimizde ilk önce kürsüye çıkan Belediye Başkanımız Mehmet Aziz Tuna şehitlerimizi şükran ve minnetle anarak sözlerine başladı. Festivale katılım sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkür eden Belediye Başkanımız Mehmet Aziz Tuna herkese iyi eğlenceler dileyerek kürsüden indi.Konser başlangını yapan Grup Nefes seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle dinleyicileri coştururken sonrasında Fatoş Kadıoğlu sahneye çıktı. Saat 23:00'a dek sahnede kalan Kadıoğlu katılımcıları meydana çağırarak birbirinden hareketli türkülerle herkesi coşturdu.Konserin son kısmında ise ünlü ses sanatçısı Bendeniz sahne aldı. Saat 01:00'a kadar devam eden konserin sonunda havai fişek gösterileri düzenlendi.ULUBORLU BELEDİYESİ