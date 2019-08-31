Ulu Hakan Sultan Abdülhamid 143 yıl önce bugün tahta çıktı

Osmanlı İmparatorluğu'nun bugün hala en fazla gündeme gelen padişahlarından olan Sultan 2. Abdülhamid, 143 yıl önce bugün tahta çıktı.

Ulu Hakan Sultan Abdülhamid 143 yıl önce bugün tahta çıktı
ISPARTA
G.Tarihi: 31.08.2019 17:07
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - AA muhabirinin kaynaklardan derlediği bilgilere göre babası Sultan Abdülmecid, annesi ise Tirimüjgan Kadınefendi olan Sultan 2. Abdülhamid, 21 Eylül 1842'de dünyaya geldi.

Özel olarak görevlendirilen hocalardan Farsça, Arapça, Fransızca, musiki ve diğer alanlarda eğitim alan Abdülhamid, kendisini himayesine alan amcası Sultan Abdülaziz tarafından Mısır ve Avrupa seyahatlerine götürüldü.

Sultan 2. Abdülhamid, meşruti bir yönetim kurmak isteyen devlet adamı ve idarecilerin Sultan Abdülaziz ile 5. Murad'ı tahttan indirmelerinin ardından 31 Ağustos 1876'da 34. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı.

Kısa süre sonra 23 Aralık 1876'da Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi ilan edildi.

İçeride olduğu gibi dışarıda da birçok sorunla karşı karşıya kalan Sultan Abdülhamid, tahta çıkmasından kısa süre sonra 24 Nisan 1877'de (93 Harbi) Rusya ile savaşmak zorunda kaldı.

Bu savaşın ardından on binlerce Müslüman-Türk muhacir de İstanbul'a ve Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı.

Meclisle anlaşmazlığa düşen Sultan Abdülhamid, anayasanın kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak, 13 Şubat 1878'de Meclis-i Mebusan'ı süresiz olarak tatil etti, fakat meşrutiyet ve anayasadan vazgeçtiğine dair hiçbir beyanda bulunmadı.

Savaş sonunda 3 Mart 1878'de Rusya ile Ayastefanos Antlaşması imzalandı.

Hükümetin 4 Haziran 1878'de imzaladığı Kıbrıs'ın yönetimini geçici olarak İngiltere'ye bırakan antlaşmayı 2. Abdülhamid, direnmesine rağmen onaylamak zorunda kaldı.

13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması ile pek çok toprak kaybedildiği gibi, Rusya'ya karşı da ağır bir harp tazminatı ödenmesi kabul edildi.

Yaşadığı olaylar üzerine bazı devlet adamlarının da destek ve teşvikiyle devlet idaresini Yıldız Sarayı'nda toplayan Sultan Abdülhamid, 1. ve 2. Çırağan vakaları sonrası kuvvetli bir hafiye teşkilatı kurdu.

Dış politikada karşılaştığı güçlükler, bilhassa yabancı devletlerin içeride birtakım olaylar çıkarmaları, padişahı sıkı bir rejim uygulamaya sevk etti. Çünkü, dağılmakta olan bir imparatorluktaki çeşitli menfaat gruplarını ve siyasi faaliyetlerini kontrol altına almadan devleti yönetmek mümkün değildi.

Devletin toparlanabilmesi için zamana ihtiyaç olduğuna inanan Abdülhamid, ağır bir yük oluşturan savaşlardan kaçınma yoluna gitti.

Sultan 2. Abdülhamid, saltanatı süresince daima idareli davrandı. Kendi kesesinden fedakarlıklarda bulundu. Sarayın masraflarını azami derecede kıstı. Saray hayatından uzak sade bir hayat yaşadı.

Abdülhamid, ekonomik alanda kendisinden önceki padişahlardan devraldığı dış borçları temizlemeye öncelik verdi. Avrupalı alacaklıların temsilcileriyle 20 Aralık 1881'de bir anlaşma imzalandı. Muharrem Kararnamesi adı verilen bu anlaşma ile alacaklı ülkelere belli devlet gelirlerini toplamak üzere Düyun-u Umumiye'yi kurma imtiyazı tanındı. Böylece borçlar büyük ölçüde hafifletildi.

İslam dünyası ile bağlarını güçlendirmeye çalışan ve bunu temel bir siyaset haline getiren Sultan Abdülhamid, Almanya'dan aldığı mali destek ile 1888'de Haydarpaşa-İzmit demir yolu hattını Ankara'ya kadar uzattı. 1902'de Ankara'yı Bağdat'a bağlayacak hattın yapımını da Almanlara verdi.

Dış politika için sarayda bilgi merkezi kurdu

Abdülhamid'in en başarılı yönü dış politikasıydı. Dünyadaki politik gelişmeleri yakından takip etmek üzere sarayda bir çeşit bilgi merkezi kurdu. Osmanlı ile ilgili bütün dünyada çıkan yazılar ve dış temsilciliklerden padişaha gelen raporlar burada toplanıp değerlendirildi.

Dış politikada temel amaç, imparatorluğun barış içinde yaşamasını temin etmekti. Abdülhamid, Avrupa devletlerinin Türkiye üzerinde birbiriyle çelişen çıkar ve ihtiraslarından faydalandı. Bu yüzden dış politikası milletlerarası ilişkilerde yeni şartlar oluştukça değişti. Hiçbir devletle devamlı anlaşmaya girmedi. Büyük devletleri mümkün olduğu kadar birbirlerinden ayırabilmek için çeşitli diplomatik faaliyetlere girişti.

Eğitim ve tarım alanında büyük atılımlar

Sultan Abdülhamid döneminde eğitim, bayındırlık ve tarım alanında önemli adımlar atıldı. 1876-1908 yılları arasında iptidailer 200'den yaklaşık 5 bine, sübyan mektepleri 10 bine, rüştiyeler 250'den 600'e, idadiler ise 5'ten 104'e ve bugünkü öğretmen yetiştiren yüksek okul olan Darülmuallimin sayısı da 32'ye yükseltildi. Ayrıca tarım, maliye, hukuk, baytar, ticaret, ziraat ve daha birçok alanda çok sayıda meslek yüksekokulları açtı. Böylece Batı tarzında ilk ve orta eğitim, devletin gözetiminde ve eliyle ülke geneline yayıldı.

Sultan Abdülhamid ayrıca, başta İstanbul olmak üzere imparatorluğun çeşitli şehirlerinin önemli fotoğraflarını ihtiva eden çok değerli bir albümler koleksiyonu hazırlattı.

Haydarpaşa Tıbbiyesi ve kendi parasıyla yaptırdığı Şişli Etfal Hastanesi ile bir kısım masraflarını kesesinden karşıladığı Darülaceze onun sağlık ve sosyal yardım alanlarında attığı önemli adımlardan oldu.

Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmadı

Balkanlarda meydana gelen olaylar sonrası subaylar, padişahı Kanun-i Esasi'yi ilan etmeye zorladı. 2. Abdülhamid, 23 Temmuz 1908'de anayasayı tekrar yürürlüğe koyduğunu ilan etti. II. Meşrutiyet adı verilen bu olay, beklenenin aksine imparatorluğun dağılmasını daha da hızlandırdı.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Meclisi'ne üye gönderilmesine engel olmak için 5 Ekim 1908'de Bosna-Hersek'i işgal etti. Aynı gün Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Bir gün sonra da Girit, Yunanistan ile birleştiğini açıkladı.

Eski takvime göre 31 Mart'ta (13 Nisan 1909) İstanbul'da ayaklanma patlak verdi. İstanbul'daki olaylar 11 gün kanlı bir şekilde devam etti. Selanik'ten gelen Hareket Ordusu'nun 23-24 Nisan 1909 gecesi İstanbul'a girmesinden sonra bastırıldı.

2. Abdülhamid, kendisine sadık olan Birinci Ordu ile Hareket Ordusu'na karşı konulması hususunda yapılan teklifleri kabul etmeyerek, İslam halifesi olduğunu ve Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmayacağını söyledi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Coşkulu 30 Ağustos Gecesi 2019
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı
Doğal gaza yüzde 15 zam geldi
Araç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası var
Isparta'da şüpheli ölüm
​Isparta'da 152 çocuk için Sünnet Şöleni öncesi kına gecesi
Isparta'da Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
Rektör Çarıkçı’nın “30 Ağustos Zafer Bayramı” Mesajı
Isparta'da Demir banka ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kalkınma ajansı BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da toplandı
Isparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildi
Isparta'da muhtarlara göçmenler ve depremler hakkında bilgilendirme
Isparta artık iddialı bir Golbol takımına sahip
​ITSO Başkanı Tutar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Isparta Belediyesi'nden vatandaşlara önemli duyuru
Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri
Isparta'da ITB'den Parfüm Bitkileri Çalıştayına Tam Destek
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI
Isparta Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşları
Isparta Jandarma Komutanlığı'na yeni atama yapıldı
ITB Yönetimi GÜLAR'ı Ziyaret Etti
Isparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandı
Isparta Valisi Seymenoğlu Asfalt Çalışanlarını Yalnız Bırakmadı
Isparta'da sanayi bölgelerinde 4 buçuk saat elektrik kesintisi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri 29 Ağustos 2019
Isparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışıIsparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışı27 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı26 Ağustos 2019
Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!24 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatı25 Ağustos 2019
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 2019Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 201925 Ağustos 2019
Iyaş'tan Geleneksel İndirim FestivaliIyaş'tan Geleneksel İndirim Festivali28 Ağustos 2019
Isparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirmeIsparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirme26 Ağustos 2019
ISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 97.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMIISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 97.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI26 Ağustos 2019
Isparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandıIsparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandı28 Ağustos 2019
Isparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyasıIsparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyası27 Ağustos 2019
Otomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardıOtomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı25 Ağustos 2019
Isparta'da 6 saatlik planlı elektrik kesintisi olacakIsparta'da 6 saatlik planlı elektrik kesintisi olacak27 Ağustos 2019
Isparta'da şüpheli ölümIsparta'da şüpheli ölüm30 Ağustos 2019
Isparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildiIsparta'da trafik kazası: otomobil şarampole devrildi29 Ağustos 2019
Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşlarıZam sonrası memurların 2020-2021 maaşları29 Ağustos 2019
Isparta'da İşkur'dan 10 kişilik kurs duyurusuIsparta'da İşkur'dan 10 kişilik kurs duyurusu26 Ağustos 2019
Isparta'da O yol genişletilerek, trafiğe açıldıIsparta'da O yol genişletilerek, trafiğe açıldı26 Ağustos 2019
Tatlı su serbest dalış rekorlarının yeni adresi: "Salda Gölü"Tatlı su serbest dalış rekorlarının yeni adresi: "Salda Gölü"26 Ağustos 2019
Rektör Çarıkçı’nın “Zaferler Ayı” MesajıRektör Çarıkçı’nın “Zaferler Ayı” Mesajı26 Ağustos 2019