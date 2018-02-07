Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig Erkekler A Grubu'nda mücadele eden Eğirdir Elmaspor, bugün deplasmanda karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.İstanbul Ümraniye Haldun Alagaş Spor Salonu'nda bugün saat 17.00'de başlayan karşılaşmada Antrenör Mehmet Mansuroğlu yönetiminde; Sercan, Serkan, Okay, Eren Koparıcı, Öner, Eren, Mert ve Bulut kadrosuyla sahaya çıkan Eğirdir Elmaspor ilk seti 22-25 önde bitirdi. (0-1) İkinci seti 25-22 kaybeden Eğirdir Elmaspor, üçüncü sette de 25-17 skorla rakibine verdi. (2-1) Eğirdir Elmaspor, maçın dördüncü setinde 13-25'lik skorla öne geçince müsabaka beşinci sete uzadı. (2-2) Karşılaşmanın son setini de 15-17 önde kapatan Isparta temsilcisi, sahadan 3-2 galip ayrıldı.Eğirdir Elmaspor aldığı bu galibiyetle puanını 25'e çıkararak listede ise 10. sırayı aldı.ISPARTA (İHA)