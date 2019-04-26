Ülkemizin İlk Sucul Canlılar Müzesi Açıldı

Türkiye’nin sucul ekosisteminin ortaya çıkarılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü işbirliğinde kurulan “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” açıldı.Ülkemizin tek sucul canlılar müzesi olma özelliğini taşıyan ve üniversitemiz Doğu Yerleşkesinde oluşturulan müze, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen'in katılımıyla açıldı.Su Yönetimi Genel Müdürü tarafından Türkiye’nin farklı nehir havzalarında yapılan çalışmalar sonucu elde edilen sucul canlı örneklerinin Su Enstitüsüne gönderildiğini ifade eden Enstitü Müdürü Doç. Dr. Şehnaz Şener, “Enstitümüze gelen her bir örnek kayıt altına alınarak bilimsel yöntemlerle korunmakta ve müzemizde sergilenmektedir. Öğrencilerimize ve tüm halkımızın ziyaretine açık olan müzemiz, aynı zamanda araştırmacıların müze bünyesindeki laboratuvarlarda örnekler üzerinde inceleme yapmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu özelliği ile de bilim camiasına ciddi bir veri tabanı oluşturmaktadır.” dedi. Doç. Dr. Şener sözlerinin devamında Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün farklı nehir havzalarından gelen örneklerin yanı sıra SDÜ ve ISUBÜ akademisyenlerinin çalışmalarına yönelik örneklerin de müzede bulunduğunu söyledi.Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ise yeni dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak büyük bir bakanlık haline geldiklerini belirterek hem su kaynaklarının hem de ormanların korunması adına önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.2014 yılında temeli atılan Türkiye Sucul Canlılar Müzesi’nin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Özkaldı, “Müzemiz, SDÜ’ye, Isparta’ya, bölgeye ve bilim camiasına hayırlı olsun. Müzenin bugüne getirilmesine katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum.” dedi.Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi.