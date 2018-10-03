- Isparta Belediyesi, Gölcük Yolu ile İstanbul Yolu arasında kalan bin 800 dönümlük alanda yeni bir şehir kurma çalışmalarını sürdürüyor.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yeni şehir alanında devam eden altyapı çalışmalarını inceledi. Şehir kodunun 9 metre derinliğinde çalışan personele başarı dileklerini ileten Günaydın, “Yeni şehrin altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Şu anda Isparta’mızda yeni bir şehir doğuyor, aynı zamanda özel bir imar çalışması yapıldı. Projeleri büyük adalar teşekkülü ile yapıldı. Yine burada 8 adet 40 ila 52 dönüm arasında yeşil alan mevcut. Isparta’mızda bu şekilde büyük yeşil alanımız yok. Böcüzade 27, Kulepark 29 dönüm. Bizim büyük parklara ihtiyacımız var. Yeni bir şehirde, yeni düzen yeni çalışma yapılıyor. Yeni çalışmalarda altyapıda da gece gündüz çalışıyoruz. Eksiksiz yapmak istiyoruz, çünkü tecrübemiz var. Çünür’ü de sıfırdan yaparak geldik. Şehir büyüklüğünde bir alan, yapılar oluşacak burada. Türkiye’de en iyi altyapıyı da buraya uygulamak istiyoruz. Şu anda yağmur suyu ağırlıklı çalışmalarımız devam ediyor. İçme suyu ve kanalizasyon hat çalışmalarımızda bir başka noktadan devam ettiriliyor. Biz kanalizasyon ve içme suyu hat çalışmalarına bahar aylarında başladık” dedi.İHA