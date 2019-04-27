"Türkiye'de internet kullanımı yüzde 72'ye çıktı"

"Türkiye'de internet kullanımı yüzde 72'ye çıktı"
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"Türkiye'de internet kullanımı yüzde 72'ye çıktı"
- Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany:
- "Türkiye'de internet kullanımı yüzde 48'den yüzde 72'ye yükseldi"
- "Kadınların internet kullanım oranları yüzde 38'den yüzde 65'e çıktı. Bilgisayar kullanımı oranları ise yüzde 39'dan yüzde 50'ye çıktı"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, "Türkiye'de internet kullanımı yüzde 48'den yüzde 72'ye yükseldi." dedi.
Doany, Türk Telekom'un Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile hayata geçirdiği "İnternetle Hayat Kolay" etkinliğinde konuştu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2014'ten bu yana Türkiye'de internet kullanımının yüzde 48'den yüzde 72'ye yükseldiğini kaydeden Doany, kadınların internet kullanım oranlarının yüzde 38'den yüzde 65'e, bilgisayar kullanımı oranlarının ise yüzde 39'dan yüzde 50'ye çıktığını belirtti.
Doany, internet kullanımı oranlarının artmasında ve farkındalık sağlanmasında Türk Telekom'un da kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan İnternetle Hayat Kolay gibi çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi.
Türkiye'nin doğusu ile batısı, kentsel bölgeleri ile kırsal bölgeleri arasında gözlemlenen dijital uçurumun kadınların işgücüne katılım oranlarında da kendini gösterdiğine dikkati çeken Doany, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Projenin 5 yıllık süresi boyunca Türkiye'nin dijital dönüşümü kapsamında ülkenin bilgi toplumuna geçiş sürecine, elde ettiği büyük başarılar ile önemli ölçüde katkı sağlayan İnternetle Hayat Kolay projesinin yeni döneminde de kadınlara olan desteğini sürdüreceğini açıklamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. İnternetle Hayat Kolay projesini başarıyla tamamlamamızın ardından yeni döneminde kadınların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım kapasitelerini yeni projelerle geliştirip zenginleştirerek üretime ve istihdama katılımlarını artırmayı hedefliyoruz."
 
- 50 bin katılımcıya internet okuryazarlığını öğretti
 
Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi, İnternetle Hayat Kolay 2014'ten bu yana süregelen 5 yıllık ilk fazında, 300'den fazla gönüllü ile çoğu kadın olmak üzere 50 bin katılımcıya internet okuryazarlığını öğrenmesine vesile oldu.
Aldıkları eğitimler sonrasında Japonya'dan, Amerika'ya ürettikleri el işi ürünlerini satan kadınlar birer başarı örneği oldular. Proje kapsamındaki eğitimlerde, temel internet kullanımı, güvenli internet, e-devlet, e-nabız, internet bankacılığı ve online alışveriş, satış gibi internetin hayatı kolaylaştıran yönleri öğretildi.
Eğitimler sadece katılımcıların değil, aile bireylerinin ve çevrelerinin de internetin avantajlarını daha etkin tanımalarında ve bilinçli kullanmalarında yardımcı oldu.
Türk Telekom, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile olan işbirliği kapsamında yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projesi İnternetle Hayat Kolay'ın 5 yılda elde ettiği başarı hikayelerini paylaştı.
İnternetle Hayat Kolay projesi ile 2014 yılından bu yana kalkınmada öncelikli illerdeki kadınlar başta olmak üzere henüz internetle tanışmamış veya yeterince tanımayan bireylere internet okuryazarlığı eğitimleri verildi. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için temel itici güç olan bilişim teknolojilerinin herkes tarafından erişilebilir olması hedefi ile yola çıkan Türk Telekom, proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde yüzde 61'i kadın olmak üzere 50 bin kişiye yüz yüze internet okuryazarlığı eğitimleri verdi.
300'den fazla gönüllü eğitmen, proje katılımcılarına e-devlet ve e-nabız hizmetlerini kullanma, online bankacılık, internetten alışveriş yapma, sosyal ağları kullanma gibi temel internet kullanımının yanı sıra işlerini internette daha geniş kitlelere tanıtma ve duyurma, satış yapma, internette bilgi edinme, haber okuma gibi internetin hayatı kolaylaştıran diğer fonksiyonlarını da öğretti.
 
- Birçok başarılı kadın internet sayesinde iş dünyasına katıldı
 
Proje kapsamında verilen destek ve eğitimlerin sonrasında e-ticaret ile tanışarak işlerini büyüten ve hatta dünyaya açılan başarılı kadınlardan bir tanesi olan Semihe Şengül, 70 yaşında iş dünyasına atıldı.
İnternetle tanıştıktan sonra reçel, salça, erişte gibi kendi ürettiği ürünleri internetten satmaya başlayan Şengül kısa süre içinde ürünlerini birçok şehre ve Amerika’ya kadar pek çok ülkeye sattı.
Şanlıurfa'da eğitimlere katılan Sıdıka Cengizer ise internetle tanıştıktan sonra kendi diktiği gelinlikleri Japonya dahil olmak üzere birçok ülkeye sattı.
Terziliğin yanında bitkisel kozmetik ürünlerin satışını da yapan Cengizer'in ürettiği kozmetik ürünler Türk Standartları Enstitüsü'nden ilk helal sertifikalı bitkisel kozmetik ürün belgesi alarak büyük bir başarıya imza attı.
6 çocuk annesi olan 41 yaşındaki Sibel Sarı, oto ve halı yıkama işini internetle tanıştıktan sonra büyüttü ve diğer kadınlara iş imkanı yarattı. Sarı bugün, toplam 25 kadın çalışanıyla hem geniş kitlelere ulaşarak siparişlerini artırmış, e-devlet ve internet bankacılığı gibi uygulamalarla da işlerini düzenleyerek kolaylaştırmış durumda.
Ardahan'ın Posof ilçesi Baykent köyü Muhtarı  Özgül Önder, köyündeki çalışmaları artık sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Köyündeki caminin fotoğraflarını paylaşarak bakım ve onarım ihtiyaçlarını köy sakinleri ile birlikte gideren Önder, vatandaşların sorunlarına e-devlet üzerinden çözüm getirildiğini de belirtti.
Manisa’nın Soma ilçesi Yırca köyünde doğal sabun üretimi yapan Nazmiye Suer, proje kapsamında aldığı eğitimler sayesinde siparişlerini artık internet üzerinden gerçekleştiriyor. Öncesinde siparişlerin takibinde sıkıntılar yaşayan Suer, aldığı eğitimler sayesinde artık işini kolaylıkla takip edebiliyor.
 

İSTANBUL (AA) - 
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