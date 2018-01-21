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Türkiye’ye örnek gösterilen Isparta’nın 2. Sanayi Sitesi projesinde son aşamaya gelindi

- Türkiye’ye örnek gösterilen Isparta’nın 2. Sanayi Sitesi projesinde son aşamaya gelindi

Türkiye’ye örnek gösterilen Isparta’nın 2. Sanayi Sitesi projesinde son aşamaya gelindi
ISPARTA 0
böcüzade
  - Türkiye’ye örnek gösterilen Isparta’nın 2. Sanayi Sitesi projesinde son aşamaya gelindi  
  - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın:  
  - “Gül - 2 Sanayi Sitesi Projesi 1 aya tamamlanacak”  
 Isparta’nın Bozanönü yolunda 1 milyon 200 bin metrekarelik tarla üzerinde yeni sanayi bölgesi kurmak için yürütülen çalışmalarda sona gelindi.  
  Türkiye’ye örnek gösterilen Gül - 2 Sanayi Sitesi’nin mimari projesinin çizim işleri de bir ay içerisinde tamamlanacak. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gül - 2 Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Boyacı ve diğer yetkililerle yaptığı toplantı sonrasında projenin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacağını söyledi. Başkan Günaydın ayrıca, Gül - 2 Sanayi Sitesinin yapımının tamamlanmasının ardından mevcut sanayi sitesinin kaldırılacağı yönündeki söylentilerinde yanlış olduğunu böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

  Başkan Günaydın’dan yeni sanayi sitesi toplantısı
  Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, hafta sonu mesaisine sanayi sitesinde devam etti.
  Belediye Başkanı Günaydın, Isparta’ya yeni bir sanayi sitesinin kazandırılması için projeyle ilgili Gül - 2 Sanayi Sitesinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Boyacı ile yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Günaydın proje ile ilgili olarak gelinen son durum hakkında bilgiler verdi.  Isparta’ya modern, teknik, çağa uygun, tasarım ve fonksiyon yüklü, kalıcı bir sanayi sitesi kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Başkan Yusuf Ziya Günaydın, hazırladıkları projenin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından buna benzer projenin ilk etapta 9 ilde uygulanmasına karar verildiğini ardından bunun 81 ile yayılması noktasının benimsendiğini hatırlattı.

  Projede son aşamaya gelindi
  Gül - 2 Sanayi Sitesi ile ilgili olarak üst projelerin çizildiğini, 1 aya kadar mimari projenin de tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Günaydın, ardından hazırlanan projenin Bakanlıkta sunum yapılacağını kaydetti.
  Hazırlanan projede yüksekliklerin 6 ile 10 metre arasında değiştiğini belirten Günaydın, “Yaptığımız karma bir sanayi sitesi. İçerisinde kerestecilerden her türlü sanayicimize uygun alanlar olacak. Gül - 2 Sanayi Sitemizin projesi önde gidiyor. Bu konuda mimari projelerimizde son aşamaya geldi. Daha da ileride genişletilmesi için belediye olarak imar açısından bu bölgeyi korumak istiyoruz. Geleceğin projesi Isparta’da olsun istiyoruz. Bu konuda dernek yönetimimizin de çok önde gittiği bakanlıkça söyleniyor. Bu görüşe bizde mahcup olmak istemiyoruz. Bu konuda mimari projeleri de bitirmek üzereyiz ve bakanlığa arkadaşlarımız vasıtasıyla sunum yapılacak” dedi.
  “Kaldırılma söylentileri gerçeği yansıtmıyor”
  Gül - 2 Küçük Sanayi Sitesinin tamamlanmasıyla birlikte, yeni sanayi sitesi olarak bilinen alanın kaldırılacağı, yıkılacağı yönünde söylentilerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Günaydın, “Ispartalı sanayi esnafımız buranın kaldırılacağını düşünüyor. Böyle bir konu şu an için söz konusu değil. Esnafımız, sanayicimizin bu konuda içi rahat olsun. Kendilerini üzmesinler” görüşlerinde bulundu.

 
  ISPARTA (İHA) 









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