Yunus Emre Entitüsü tarafından organize edilen ve bu yıl 118 farklı ülkeden yaklaşık bin öğrencinin katıldığı Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında, 14 farklı ülkeden 23 öğrenci, Isparta SDÜ TÖMER koordinesindeki eğitim, gezi ve farklı etkinliklerle Türkçe ve Türkiye’yi yakından tanıma fırsatı buluyor. Misafir öğrenciler, kendi ülkeleriyle Türkiye kıyaslaması yaparken, kültür elçiliği konumunda Türkiye’yi kendi arkadaşlarına anlatarak yeniden gelmek istiyor.Yunus Emre Entitüsü (YEE) tarafından 118 farklı ülkeden yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla Türkiye’de protokolü bulunan 16 farklı şehirdeki 20 üniversitede gerçekleştirilen Türkçe Yaz Okulu başladı.Türkiye ve Türkçe’yi yakından tanımak isteyen çok sayıda öğrencinin katıldığı Türkçe Yaz Okulu Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER) 16 Temmuz’da başladı. SDÜ TÖMER Müdür Yardımcısı Kahraman Kılavuz koordinesinde, 14 farklı ülkeden gelen 23 öğrenci, Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında hem Türkçe konuşma konusunda pratik yapma şansı bulacak hem de yapılan kültürel ve sanatsal gezilerle birlikte Türk kültürünü yakından tanıyarak, 12 Ağustos’a kadar Isparta’da kalacak.YEE programı kapsamında, Türk düğünleri, tarihi ve kültürel mekanlar ile örf-adet-gelenek ve görenekleri de yaşayarak öğrenme fırsatı bulan misafir öğrencilerin, Türkiye ve Türkçe’yi yaşayarak öğrenmesi hedefleniyor. Ülkelerindeki YEE merkezleri veya üniversitelerde C2 seviyesinde Türkçe konuşmaya sahip olan öğrenciler, SDÜ TÖMER’de aldıkları eğitimler kapsamında, Türkçe atasözleri, tekerleme ve deyimleri de öğrenerek, kültürü yakından tanıyor.Öte yandan, Türkçe eğitimleri kapsamında bazı öğrencilerin Türkçe şarkıları adeta bir Türk gibi seslendirmesi de ders aralarında renkli görüntüler oluşturuyor. Bu kapsamda Mısırlı Yasmine isimli bir öğrencinin yorumladığı, Karadeniz türkülerinden Gelevera Deresi misafir öğrencilerden büyük alkış aldı.Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Okutmanlarından Kadriye Hoşgör, İHA Muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye geneli ile Isparta’da bulunan öğrencilerin sayılarıyla, yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi; “Yunus Emnre Enstitüsü, dünyanın farklı ülkelerinden gelen, Türkçe’ye gönül veren öğrencileri bu yıl da Türkiye’de misafir etmeye devam ediyor. 2010 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Türkçe Yaz Okulu, bu yıl 118 farklı ülkeden yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu yıl 16 Temmuz’da başlayan Türkçe Yaz Okulu programına, yurt dışında bulunan enstitüler ve enstitü ile protokolü bulunan üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde Türkçe öğrenim gören öğrenciler, Türkçe’ye gönül veren, Türkiye’yi ve Türkçe’yi yakından tanımak isteyen pek çok öğrenci katılım gösterdi. Biz, Isparta’yız. Isparta’da bu yıl 14 farklı ülkeden 23 öğrenci bulunmaktadır.”Temelde Türkçe eğitimi niteliğinde olan Türkçe Yaz Okulu programının kültürel ve sanatsal etkinliklerle daha zenginleştirildiğine dikkat çeken Türkçe Okutmanı Hoşgör, “Bu etkinlikler, öğrencilerimize, kültürümüzü ve dilimizi yakından tanıma fırsatı sunuyor. Bunun yanında, düzenlenen gezi programları ile bulundukları illerin, yörelerin, doğal güzelliklerini tanıma fırsatı da yakalıyorlar” dedi.SDÜ TÖMER’de devam eden Türkçe Yaz Okulu’nda bulunan öğrencilerden Kırgızistan Manas Üniversitesi öğrencisi Zharkyanai Omorbekova ise, yurtdışına ilk defa çıktığını kaydederek, Türkiye’ye Türkçe pratik yapmak için ilk defa geldiğini anlattı.Okuduğu üniversitede yalnızca Türkçe öğretmenleriyle Türkçe konuşabildiklerini, ancak çok fazla pratik yapma şansı bulamadıklarını kaydeden Zharkyanai Omorbekova, “Türkçe’yi bu zamana kadar Kırgızistan’da öğrendim. Türkçe Yaz Okulu’nda Isparta’da gezi yapıyoruz. Burada müzeye ve oyun oynamak ve alışveriş yapmak için farklı yerlere gittik. Buradaki öğretmenlerimiz çok iyi ve bununla birlikte edindiğimiz yeni arkadaşlarımız da oldu. Ben buraya geldiğim için kendimi şanslı hissediyorum” diye konuştu.Türkiye’de gözüne çarpan en farklı şeyin, her yerde Türk Bayrağı bulunması ve insanların sıcak kanlı yaklaşımı olduğunu ifade eden Omorbekova, “Buradaki insanlar bizim insanlar gibi değil. Burada, bizim ülkemizde olmayan çok şeyler varmış. Türkiye çok gelişmiş gerçekten, bu kadarını beklemiyordum” şeklinde yorumladı.Yaklaşık 2 yıldan bu yana Türkçe öğrenim çalışmaları yaptığını ve Mısır’da Farmokoloji Bölümü’nde okuduğunu dile getiren Alaa Mohammed, “Ben fakültemde İngilizce okuduğum için Türkçe pratik yapamıyorum. O yüzden buraya geldiğim için çok mutluyum. Türkiye’ye gelmek benim için büyük bir hayaldi, buraya gelmek için yaptığım çalışmalara hiç kimse inanmadı ama ben hayallerimi gerçekleştirdim. Bundan sonra Türkiye’ye sık sık geleceğim, burayı çok sevdim” dedi.Türkiye’ye geldikten sonra Isparta ve diğer illerde dikkatini çeken en farklı durumun, görme engelliler için sokakta yapılan sarı bantlar olduğunu ve bunların, kendisine çok farklı geldiğini ifade eden Alaa Mohammed, “Ben Türkiye’ye ilk geldiğimde Türkçe konuşmaya korkuyordum. Sokaktaki insanlarla konuştum ve onları anladım. Buradaki insanlar, bana karşı çok iyi davranıyorlar, gülümsüyorlar. Onları çok sevdim ve Türkiye’yi gerçekten çok seviyorum” şeklinde konuştu.Türkiye ve Isparta’da en çok dikkatini çeken şeylerin, Türk Bayrağı ve güller olduğunu anlatan Mohammed, “Isparta’da, her yerde güller var. Gülleri çok seviyorum, insana huzur getiriyor. Benim Türkiye’de yaşamak için bir şehir seçmem gerekirse, mutlaka Isparta’yı seçerim” dedi.İran’daki Kaşkay Türklerinden olduğunu ifade ederek, Tahran’dan Türkçe Yaz Okuluna katıldığını ileten Sadegh Hemmati ise, “Yaklaşık 2 yıldan bu yana Yunus Emre Enstitüsü’nde Türkçe öğreniyorum. Kaşkay Türklerindenim ama bizim konuştuğumuz anadilimiz biraz farklı. Isparta’ya geldiğim için kendimi şanslı buluyorum. Burada dün halı müzesine gitmiştik, orada çok güzel halı ve kilimler gördüm. Daha önce İran’da Türk boylarından kalan el sanatlarını, burada tekrar görmek gerçekten beni çok etkiledi. Çarşıya çıktık ve insanlar burada çok samimi davrandı. Ben daha önce hiç Türkiye’ye gelmediğim için böyle düşünmüyordum ama sanki kendi ülkemde yaşıyormuşum gibi buradaki insanları kendime çok yakın gördüm” ifadelerini kullandı.Yunus Emre Enstitüsü tarafından her yaz düzenlenen bu programı İran’da özellikle Türk soylu arkadaşlarına tavsiye edeceğini vurgulayan Hemmati, “Ben bu programı İran’daki Türk soylu ve Türk boylu vatandaşlarıma tavsiye ediyorum. Burada, kendi dildaşlarını yakından görmek için buraya gelsinler. Çok farklı bir tecrübe gerçekten” ifadelerine yer verdi.İHA