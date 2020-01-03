Türkiye ve Dünyada günün haberlerini Isparta haber derledi

KDV indirimlerine tavuk yumurtası ve balık da girdi

Türkiye ve Dünyada günün haberlerini Isparta haber derledi
ISPARTA
G.Tarihi: 03.01.2020 15:49
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Isparta Düğün Salonları

3 Ocak 2020 Cuma ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.

DÜNYAYI SALLAYA OPERASYON 
ABD, İranlı general Kasım Süleymani’yi öldürdü 
Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’nin İranlı milisler tarafından işgal edilmesinin ardından tüm dünyayı sarsan bir olay yaşandı. ABD kuvvetleri, Başkan Donald Trump’ın emriyle Bağdat Havalimanı yakınlarına bir saldırı gerçekleştirdi. Aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in olduğu 10 kişi öldürüldü. Saldırı sonrası İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney "Süleymani'yi öldüren suçluları mutlak bir intikam bekliyor. Süleymani'nin öldürülmesi, İran direnişini güçlendirecek" açıklaması yaptı. 

TEZKERE GEÇTİ 
Libya’ya asker gönderme tezkeresi Meclis’ten geçti. Arap Birliği öfkelendi 
Libya ile imzalanan ortak mutabakat sonrası Doğu Akdeniz'de stratejik bir güç kazanan Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talebi doğrultusunda Libya'ya asker gönderme konusu için mecliste olağanüstü toplantı düzenlendi. Tezkere 184'e karşı 325 oyla kabul edildi. Mecliste iki vekili bulunan Saadet Partisi’nin tezkereye destek açıklamasına rağmen iki isim de ‘evet’ oyu kullanmadı. Mısır başta olmak üzere Arap Birliği ülkeleri de tezkere kararına tepki gösterdi. 

İDLİB AKILLARINA GELDİ 
Birleşmiş Milletler, İdlib için toplanma kararı aldı 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İdlib'teki son durumu görüşmek üzere acil toplanacağını duyurdu. BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklama: "BM, 1 Ocak'ta, Suriye'nin kuzeybatısı İdlib'in Sarmin yerleşkesine yapılan bombalı saldırıda birçok kadın ve çocuğun öldüğü ve yaralandığına dair haberler konusunda büyük endişe duyuyor" ifadeleri yer aldı. 
 
MADURA’DAN ŞAŞIRTASN TEKLİF 
Maduro: Trump ya da ABD’yi yöneten her kimse, görüşmeye hazırız 
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile ülkesi arasında yaklaşık 1 yıldır yaşanan tansiyonun düşürülmesi için ABD Başkanı Donald Trump'a diyalog çağrısında bulundu. Maduro, "Donald Trump ya da ABD'yi yöneten her kimse nerede, ne zaman, nasıl istiyorlarsa diyalog için hazırız” dedi. 

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU 
Hafter’in sözcüsünü terleten sunucu Najwa Kassem öldü 
Al Arabiya sunucusu Najwa Kassem, Dubai’deki evinde ölü bulundu. Kassem geçtiğimiz günlerde Libyalı darbeci Hafter’in sözcüsü Mismari’nin “Türk topu bizi vuruyor. İlerleyemiyoruz” sözleri üzerine "Yani sizi şimdi tek bir Türk topu mu engelliyor" diye tepki vermişti.  

SOMALİ’DEN TÜRKİYE DESTEĞİ 
Teröre karşı yürüyen Somaliler, Erdoğan’a teşekkür etti 
Somali'de yeni yıl öncesinde iki Türk vatandaşın da hayatını kaybettiği terör saldırısını kınamak için vatandaşlar gösteri düzenledi. Gösterilere katılan Somalililer, ellerindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleriyle, Türkiye’ye teşekkür edip terörü lanetledi. 

ENFLASYON AÇIKLANDI 
Yıllık enflasyon yüzde 11,84 olarak açıklandı. Memur ve emekli maaş zamları da belli oldu 
TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,84, aylık %0,74 arttı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur maaşları ve emekli memur aylıklarının artışı yüzde 5.49, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının zammı da yüzde 6.49 oldu. 

BEŞ İNDİİRM BİRDEN 
KDV indirimlerine tavuk yumurtası ve balık da girdi 
Esnaf ve tarımsal kredi faizleri ile mobilyada yapılan KDV indirimi sonrasında tavuk yumurtası ve toptan balıkta da KDV indirimi gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre tavuk yumurtası ve toptancı hallerine yapılan balık teslimlerinde KDV oranı yüzde 1’e düşürüldü. 

VOSVOS VEDA ETTİ 
Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye’de “vosvos” adıyla bilinen ikonik modeli Beetle’a duygusal bir video ile veda etti. Üretiminin duracağı ilk kez Eylül 2018’de açıklanan Beetle için bir animasyon hazırlandı.  

AZİZ YILDIRIM’A ŞOK 
Yargıtay, futbolda şike davası kararını usulden bozdu 
Yargıtay, futbolda şike davasında aralarında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararını usulden bozdu. Aziz Yıldırım dahil tüm sanıklar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak. Yargıtay'ın bu hükmü Aziz Yıldırım'a verilen beraatı etkilemeyecek. 

MENSAH’IN TALİBİ ÇOK 
Tokgöz: Mensah’ın talibi çok ama parada anlaşamadık 
Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, adı Galatasaray ile anılan Bernard Mensah ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tokgöz yaptığı açıklamada “Mensah’a talipler var ama rakam konusunda anlaşamadık. İstediğimiz rakamların altında bir rakam geldi. Bana göre Mensah büyük bir ihtimalle kulüpte kalacak." dedi. 

FENERBAHÇE NİHAYET 
Euroleague’de zor günler geçiren sarı-lacivertliler deplasmanda Olympiakos’u yenerek moral buldu 
EuroLeague'in 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos'u 96-87 mağlup etti. Bu sezon deplasmandaki 2. galibiyetini alan Fenerbahçe'de Nando de Colo 32 sayıyla yıldızlaştı. Öte yandan takımının 80. sayısını atan Vassilis Spanoulis, Euroleague tarihinin gelmiş geçmiş en çok sayı atan oyuncusu unvanının sahibi oldu. 
 
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