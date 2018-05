Belediye-İş Sendikası Isparta Şubesi Başkanı Cemal Kurt ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a nezaket ziyaretinde bulundu.Ziyarette konuşan Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Cemal Kurt, “Yeni yönetim kurulu olarak sizleri ziyaret etmek istedik. Bizi kabul etmenizden dolayı teşekkür ediyoruz. Belediye bünyesinde taşeronda çalışan arkadaşlarımızın birikmişleri ödendi, sizlere bu konuda teşekkür ediyorum. Isparta’ya hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederiz. İşçiyi seven, çalışmayı seven bir belediye başkanı olarak sizlerin her zaman yanınızdayız” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da, “Yeni yönetimi kutluyorum. Derdimiz Isparta’ya hizmet ve belediyemizin farklı çalışkan olmasını istiyoruz. Ücret konusunda anlaşıyoruz. İşçinin hakkını alnının teri kurumadan veriyoruz. Biz işçimize hakkını veriyoruz ve Isparta adına da karşılığını bekliyoruz, alıyoruz. Sendikalarımızı seviyorum ve karşılıklı bir yumruk olarak çalışıyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.ISPARTA BELEDİYESİ