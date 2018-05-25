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​TÜRKİYE’NİN ÜRETMEYE VE İSTİHDAMA İHTİYACI VARDIR

​TÜRKİYE’NİN ÜRETMEYE VE İSTİHDAMA İHTİYACI VARDIR
ISPARTA
G.Tarihi: 23.05.2018 16:15
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Isparta Düğün Salonları
TÜRKİYE’NİN ÜRETMEYE VE İSTİHDAMA İHTİYACI VARDIR
Isparta Genç İşadamları Derneği (IGİAD) Başkanı Barış Gümüş ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a nezaket ziyaretinde bulundu.  
Sivil toplum kuruluşları arasında en eski derneklerden birisi olduklarını söyleyen IGİAD Başkanı Barış Gümüş, “5 Mayıs’ta, 7.defa yeni yönetim kurulunu oluşturduk. Derneğimizin güç olarak ölçüsünü yarattığımız katma değer, devletimize olan katkımız ve istihdam sayımızla ölçüyoruz. Şu anda gelir, kurumlar vergisinde ve şehrimizde istihdam üretmede en iyi noktada olan derneğiz, bununla da gurur duyuyoruz. 2 yıllık görev süremizde inşallah Isparta’ya faydalı olmaya çalışacağız. Sizlerle birlikte çalışmalar yapmak istiyoruz. Ortak bir ya da birkaç projede sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum” dedi.
Kendisine gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da, “Yeni seçim, yeni heyet, yeni başkan bizi ziyaret ediyorlar. Ziyarette gündeme getirdikleri istihdam ve üretim konusundan dolayı ayrı bir memnuniyet duydum. Bu konuyla ilgili belediye ile ortak çalışma arzularını ortaya koydular. Üretim ve istihdam demek önemlidir. Türkiye’nin ve Türk milletinin üretmeye ve istihdama zaruri bir ihtiyacı vardır. Genç arkadaşlarımızın güzel işler yapacaklarına inanıyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

ISPARTA BELEDİYESİ

 
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KUYUMCULAR DERNEĞİNDEN BAŞKAN GÜNAYDIN’A PLAKET
Isparta Kuyumcular Derneği Başkanı Ayhan Akbay ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a nezaket ziyaretinde bulunurken, Başkan Günaydın’a bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı plaket takdiminde bulundular.
Bir süre önce dernek başkanlığına seçilen Ayhan Akbay ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Kuyumcular Odası Başkanı Ayhan Akbay, “Sayın Başkanımızı ziyaret etmekten son derece mutlu olduk. Şehrin hem estetik, hem altyapı hem de şehrin bütün anlamındaki yaptıkları yapılarıyla Sayın Başkanımıza müteşekkiriz. Bu konuda çok özverili çalıştılar. Bu çalışma ile Isparta’mız hak ettiği yere varacaktır. Umudumuz Sayın Başkanımızın çok daha büyük işlere imza atmasıdır. Kuyumcular Derneği olarak kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Gerçekleştirilen ziyaretten ve plaket takdim edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu nezaketli davranışlarından dolayı sayın başkan başta olmak üzere derneğimize teşekkür ediyorum. Ziyaretler karşılıklı güzellikler doğurur. Plaket verilmesi kendilerinin takdiri. Bu plakette beni teşvik etmiştir. Isparta’mıza bundan sonra da büyük hizmetler gelecek” derken bu güne kadar yaptıkları projeler hakkında ziyaretçilerine bilgiler verdi. Kurulan müzelerle birlikte Türklüğün merkezinin Isparta olacağını kaydeden Günaydın, fuar alanları yaptıklarını ve bununla birlikte de şehrin markalaşması yolunda önemli adımlar attıklarına değindi. 

ISPARTA BELEDİYESİ
 
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İŞÇİYİ VE ÇALIŞMAYI SEVEN BİR BAŞKANSINIZ
 
Belediye-İş Sendikası Isparta Şubesi Başkanı Cemal Kurt ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Cemal Kurt, “Yeni yönetim kurulu olarak sizleri ziyaret etmek istedik. Bizi kabul etmenizden dolayı teşekkür ediyoruz. Belediye bünyesinde taşeronda çalışan arkadaşlarımızın birikmişleri ödendi, sizlere bu konuda teşekkür ediyorum. Isparta’ya hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederiz. İşçiyi seven, çalışmayı seven bir belediye başkanı olarak sizlerin her zaman yanınızdayız” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da, “Yeni yönetimi kutluyorum. Derdimiz Isparta’ya hizmet ve belediyemizin farklı çalışkan olmasını istiyoruz.  Ücret konusunda anlaşıyoruz. İşçinin hakkını alnının teri kurumadan veriyoruz. Biz işçimize hakkını veriyoruz ve Isparta adına da karşılığını bekliyoruz, alıyoruz. Sendikalarımızı seviyorum ve karşılıklı bir yumruk olarak çalışıyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.  

ISPARTA BELEDİYESİ
 
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