Isparta Belediyesi İftar Yemeği ve Ramazan Programının pazar günkü etkinliğini Gelendost İlçesine bağlı Afşar Köyünde gerçekleştirdi. İftar öncesi ve sonrasında çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenirken, iftar sonrasında ise İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan sahne aldı.İftar programı öncesinde Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın, 1993 yılında Siirt Eruh’ta şehit düşen Uzman Çavuş Oğuzhan Dündar’ın baba ocağını ziyaret etti. Günaydın çifti burada baba Gazanfer Dündar ve diğer aile bireyleriyle bir süre sohbet etti. Başkan Günaydın, şehit babası Gazanfer Dündar’a Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.Afşar Köyünde düzenlenen programa Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın eşi Dilek Günaydın ile birlikte katılırken, yine programa Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İsa Yalçın, MHP Milletvekili Adayları Hasan Basri Sönmez, Özgür İsmailoğlu, belediye meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın iftar öncesinde tek tek masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti ve ramazan aylarını kutladı. İftar öncesinde 2010 yılı Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışması dünya birincisi Alper Kanderun’un Kuran tilaveti yer aldı.İftar öncesinde konuşan MHP İl Başkanı İsa Yalçın tutulan oruçların Allah katında kabul olması dileğinde bulundu. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın 2009 yerel seçimleri sonrasında Isparta Belediyesinin kalkınması ve güçlenmesi için önemli çalışmalar yaptığını, yine Isparta’nın köy ve kasabalarını tek tek dolaşarak ‘Isparta’da ne varsa köyde de o olsun’ noktasında önemli hizmetler ve etkinlikler yaptığını belirten İsa Yalçın, “Bu yaptığı programdan ve düşüncesinden dolayı partimiz adına da kıymetli belediye başkanımıza ve kıymetli hanımefendiye çok teşekkür ediyorum” derken, Başbakan Binali Yıldırım’ın Isparta Belediyesi ziyaretine ilişkin geçen diyaloglardan bahsetti.MHP İl Başkanı İsa Yalçın, “İlimize Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız gelmişti. Onların programlarına katıldık ve bu çalışmaları onlarda görüyorlar. Sayın Başbakanımız da, kıymetli belediye başkanımızı ziyaret etti ve ziyarette ettiği sohbette belediye başkanımızın aktardığı ve çok da hoşuma giden bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi ki güzel çalışmaları görünce de bu seçimle alakalıda ‘yapacağınız çalışmalarda başarılar dilerim’ diye bir ifade kullanınca belediye başkanımızın her zamanki gibi siyasete ve seçimle alakalı yaklaşımına vermiş olduğu cevap çok hoşuma gitti. Dedi ki, ‘Sayın Başbakanım seçildiğim günden buyana çalışmalarımıza sürekli devam ediyoruz. Bu dönemde seçime özel ekstra bir şey yok. Biz hizmete de, çalışmaya da ilk gün başladığımız aynı heyecan ve istekle devam ediyoruz’ gerçekten de bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz” görüşlerinde bulundu.24 Haziran seçimlerine de değinen MHP İl Başkanı İsa Yalçın, “Türkiye’nin önemli bir sınavı olacak. Bu önemli seçimde bende bu partinin belediye başkanımıza Isparta’daki yaptığı güzel hizmetlere ve başarılı çalışmalarını gördüğümüz için, samimiyetini bildiğimiz için nasıl inanıyorsam 24 Haziran’dan sonra da belediye başkanımızla birlikte seçeceğimiz milletvekillerimizle inşallah Cumhur İttifakının da güçlü bir oy almasıyla Isparta’mızın her noktasını Hükümetin gücünü Isparta’daki o güzelliklerin size kavuşturulması anlamında milletvekillerimizden alacağımız destekle Isparta Belediyesinin sayesinde her yere gerçekleştirmiş olacağız. Bu noktada sizlerin desteğini istiyoruz” şeklinde konuştu.Gelendost Afşar Köyüne ‘Tanışalım, işleri kolay kılalım’ diye geldiklerini belirten Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Sevmek, sevilmek insanlığın en güzel dostluğunu görmek için geldim. Afşar bizi sevgiyle bağrına bastı. Bende aynı sevgiyi, dostluğu sizlere göstermek istiyorum. Ne mutlu ki bizlere hep bir araya geldik, aynı tasa, çorbaya kaşık sallayacağız. İşte bu da insanlığın güzel bir tadıdır. Afşar’da bunu yaşıyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı da şimdiden en içten dileklerimle kutluyor, iyi iftarlar diliyorum” görüşlerinde bulundu.Afşar Köyü Muhtarı Sezgin Coşkun da, köylerinde İftar Yemeği ve Ramazan Programı düzenlenmesinden dolayı Başkan Günaydın ve ekibine teşekkür ederek plaket ve çiçek takdiminde bulundu.Köylerinde düzenlenen etkinliklerden dolayı duydukları memnuniyetini dile getiren vatandaşlar da, “68 yaşındayım en coşkulu bir günü yaşıyorum. Bu coşkuyu yaşamama sebep olanlara teşekkür ederim. Allah razı olsun Belediye Başkanımızdan. Çok memnun oldum” dediler.ISPARTA BELEDİYESİ