', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ BİR SINAVI OLACAK

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ BİR SINAVI OLACAK
ISPARTA
G.Tarihi: 28.05.2018 15:13
0
Isparta Düğün Salonları
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ BİR SINAVI OLACAK
Isparta Belediyesi İftar Yemeği ve Ramazan Programının pazar günkü etkinliğini Gelendost İlçesine bağlı Afşar Köyünde gerçekleştirdi. İftar öncesi ve sonrasında çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenirken, iftar sonrasında ise İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan sahne aldı.  
İftar programı öncesinde Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın, 1993 yılında Siirt Eruh’ta şehit düşen Uzman Çavuş Oğuzhan Dündar’ın baba ocağını ziyaret etti. Günaydın çifti burada baba Gazanfer Dündar ve diğer aile bireyleriyle bir süre sohbet etti. Başkan Günaydın, şehit babası Gazanfer Dündar’a Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.
Afşar Köyünde düzenlenen programa Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın eşi Dilek Günaydın ile birlikte katılırken, yine programa Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İsa Yalçın, MHP Milletvekili Adayları Hasan Basri Sönmez, Özgür İsmailoğlu, belediye meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın iftar öncesinde tek tek masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti ve ramazan aylarını kutladı. İftar öncesinde 2010 yılı Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışması dünya birincisi Alper Kanderun’un Kuran tilaveti yer aldı.
İftar öncesinde konuşan MHP İl Başkanı İsa Yalçın tutulan oruçların Allah katında kabul olması dileğinde bulundu. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın 2009 yerel seçimleri sonrasında Isparta Belediyesinin kalkınması ve güçlenmesi için önemli çalışmalar yaptığını, yine Isparta’nın köy ve kasabalarını tek tek dolaşarak ‘Isparta’da ne varsa köyde de o olsun’ noktasında önemli hizmetler ve etkinlikler yaptığını belirten İsa Yalçın, “Bu yaptığı programdan ve düşüncesinden dolayı partimiz adına da kıymetli belediye başkanımıza ve kıymetli hanımefendiye çok teşekkür ediyorum” derken, Başbakan Binali Yıldırım’ın Isparta Belediyesi ziyaretine ilişkin geçen diyaloglardan bahsetti.
MHP İl Başkanı İsa Yalçın, “İlimize Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız gelmişti. Onların programlarına katıldık ve bu çalışmaları onlarda görüyorlar. Sayın Başbakanımız da, kıymetli belediye başkanımızı ziyaret etti ve ziyarette ettiği sohbette belediye başkanımızın aktardığı ve çok da hoşuma giden bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi ki güzel çalışmaları görünce de bu seçimle alakalıda ‘yapacağınız çalışmalarda başarılar dilerim’ diye bir ifade kullanınca belediye başkanımızın her zamanki gibi siyasete ve seçimle alakalı yaklaşımına vermiş olduğu cevap çok hoşuma gitti. Dedi ki, ‘Sayın Başbakanım seçildiğim günden buyana çalışmalarımıza sürekli devam ediyoruz. Bu dönemde seçime özel ekstra bir şey yok. Biz hizmete de, çalışmaya da ilk gün başladığımız aynı heyecan ve istekle devam ediyoruz’ gerçekten de bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz” görüşlerinde bulundu.
24 Haziran seçimlerine de değinen MHP İl Başkanı İsa Yalçın, “Türkiye’nin önemli bir sınavı olacak. Bu önemli seçimde bende bu partinin belediye başkanımıza Isparta’daki yaptığı güzel hizmetlere ve başarılı çalışmalarını gördüğümüz için, samimiyetini bildiğimiz için nasıl inanıyorsam 24 Haziran’dan sonra da belediye başkanımızla birlikte seçeceğimiz milletvekillerimizle inşallah Cumhur İttifakının da güçlü bir oy almasıyla Isparta’mızın her noktasını Hükümetin gücünü Isparta’daki o güzelliklerin size kavuşturulması anlamında milletvekillerimizden alacağımız destekle Isparta Belediyesinin sayesinde her yere gerçekleştirmiş olacağız. Bu noktada sizlerin desteğini istiyoruz” şeklinde konuştu.
Gelendost Afşar Köyüne ‘Tanışalım, işleri kolay kılalım’ diye geldiklerini belirten Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Sevmek, sevilmek insanlığın en güzel dostluğunu görmek için geldim. Afşar bizi sevgiyle bağrına bastı. Bende aynı sevgiyi, dostluğu sizlere göstermek istiyorum. Ne mutlu ki bizlere hep bir araya geldik, aynı tasa, çorbaya kaşık sallayacağız. İşte bu da insanlığın güzel bir tadıdır. Afşar’da bunu yaşıyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı da şimdiden en içten dileklerimle kutluyor, iyi iftarlar diliyorum” görüşlerinde bulundu.
Afşar Köyü Muhtarı Sezgin Coşkun da, köylerinde İftar Yemeği ve Ramazan Programı düzenlenmesinden dolayı Başkan Günaydın ve ekibine teşekkür ederek plaket ve çiçek takdiminde bulundu.
Köylerinde düzenlenen etkinliklerden dolayı duydukları memnuniyetini dile getiren vatandaşlar da, “68 yaşındayım en coşkulu bir günü yaşıyorum. Bu coşkuyu yaşamama sebep olanlara teşekkür ederim. Allah razı olsun Belediye Başkanımızdan. Çok memnun oldum” dediler.
 

ISPARTA BELEDİYESİ

 
28_05_2018_afsar_ramazan_programi_128_05_2018_afsar_ramazan_programi_228_05_2018_afsar_ramazan_programi_328_05_2018_afsar_ramazan_programi_428_05_2018_afsar_ramazan_programi_528_05_2018_afsar_ramazan_programi_628_05_2018_afsar_ramazan_programi_728_05_2018_afsar_ramazan_programi_828_05_2018_afsar_ramazan_programi_928_05_2018_afsar_ramazan_programi_1028_05_2018_afsar_ramazan_programi_1128_05_2018_afsar_ramazan_programi_12



 
Yazdır
ISPARTA HABERISPARTA MOBİLİYA MAĞAZALARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da sulama birlikleri DSİ bünyesine geçti
THY'den o mezunlara müjde! İşte ücreti
Isparta'da 500 aileye giyim desteği
Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün
ISPARTA'DA SAĞLIKLI TAYFA RAFADAN TAYFA MÜZİKAL GÖSTERİM ETKİNLİKLERİ
Isparta’da at dehşeti
SGK'dan toplu para! Başvuran alıyor
Emekliye erken maaş müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 2018
Başbakan Yıldırım Isparta Belediyesinde mehteran ve güllerle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta'da sert tepki!
Başbakan'dan Isparta'da yerli otomobil cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıraklarla mıraklarla bu iş olmaz, bu iş yürek işi yürek"
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi
Başbakan Yıldırım Isparta'dan seslendi
Isparta Davrazspor artık bir markadır
Isparta’da ‘Huzurlu Sokaklar Türkiye’ uygulaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!
Bakandan ihracatçılara müjde!
Bahçeli, MHP'nin seçim beyannamesini açıkladı
Bakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacak
Erdoğan'dan döviz saldırıları sonrası kritik çağrı
ISPARTA'DA YERE SİYAH ALTIN SERİYORUZ
3 kritik hamle! Ekonomi böyle şahlanacak
Yerele de başkanlık sistemi geliyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Erdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TLErdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TL25 Mayıs 2018
Emekli olamayana SGK'dan iade!Emekli olamayana SGK'dan iade!22 Mayıs 2018
Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!23 Mayıs 2018
Müjde verildi! Maaşlar artacakMüjde verildi! Maaşlar artacak25 Mayıs 2018
Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi 23 Mayıs 2018
SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı 23 Mayıs 2018
Bakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacakBakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacak26 Mayıs 2018
Resmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklarResmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklar22 Mayıs 2018
Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!25 Mayıs 2018
Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaşBunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaş25 Mayıs 2018
GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!23 Mayıs 2018
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldiBayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldi25 Mayıs 2018
Milyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyorMilyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyor23 Mayıs 2018
Bunu yapan yandı! Para iadesi yokBunu yapan yandı! Para iadesi yok26 Mayıs 2018
Müjde verildi! Emekli maaşına en az 433 TL zamMüjde verildi! Emekli maaşına en az 433 TL zam26 Mayıs 2018
​BU İFTAR SOFRASI ISPARTA’MIZA HAYIR, UĞUR, BEREKET VE GÜZELLİKLER GETİRSİN​BU İFTAR SOFRASI ISPARTA’MIZA HAYIR, UĞUR, BEREKET VE GÜZELLİKLER GETİRSİN25 Mayıs 2018
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi27 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 2018Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 201827 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!26 Mayıs 2018
Hükümetten peş peşe dolar açıklamasıHükümetten peş peşe dolar açıklaması23 Mayıs 2018