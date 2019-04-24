Şehrimizin doğal güzellikleri “Kızıldağ Milli Parkı” ile “Kovada Gölü Milli Parkı”nda “Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı" kuruluyor.Korunan alanlarımızın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin yanı sıra bilimsel kaynak değerlerinin de ön plana çıkarılması amacıyla üniversitemizle birlikte Isparta Kent Konseyince bir çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında ülkemizin astronomi duayeni Prof. Dr. Zeki Aslan ile üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Çakmak incelemelerde bulundu.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan bilgilendirme toplantısında, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Yenişarbademli İlçe Kaymakamı Cuma Kılınç, Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Isparta İl Şube Müdürü Hasan Eryiğit, SDÜ Temsilcisi Hidayet Yıldız, Eğirdir Kaymakamlık temsilcisi, BAKA temsilcisi, Öz-Orman İş Sendikası Bölge Başkanı Süleyman Atasoy ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri bir araya geldi.Gerçekleştirilen toplantıda Prof. Dr. Zeki Aslan’ın sunumu ve Prof. Dr. Seyfettin Çakmak'ın değerlendirmeleri sonucunda Kızıldağ Milli Parkı ve Kovada Gölü Milli Parkı için "Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı" tescil işlemlerinin başlatılması, alan kullanım planlanmasının yapılması ve her iki korunan alan Uzun Devreli Gelişim Planları Kararlarına işlenmesi, "Gökyüzü Farkındalığı" festival ve şenliklerinin devamının sağlanması hususunda kararlar alındı.Kurulacak "Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı", dünyada 68., Asya kıtasında 3., Türkiye'de de ilk olma özelliğini taşıyor.