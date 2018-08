- Isparta Belediyesi Türkiye’nin ilk büyük yağlı güreş kompleksini inşa ediyor.Yağlı güreşlerin efsane isimlerinden, Ahmet Taşçı, Reşit Karabacak, Mehmet Güçlü, Hüseyin Çokal, Recep Kılıç, İbrahim Gümüş’ün yanı sıra Dünya, Olimpiyat, Avrupa ve Cihan Şampiyonu Mahmut Demir ile Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve Spor Kompleksinde incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’dan proje hakkında bilgiler alan güreşçiler, böyle bir projenin hayata geçirilecek olmasından dolayı teşekkür etti.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yeni yapılan projenin güreş alanının yanı sıra çok amaçlı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin de yapılacağını dile getirdi.Başkan Günaydın, “Burada farklı sportif, kültürel faaliyetler de yapılacak. Yağlı pehlivan güreşleri Türk Milleti’ne aittir. Bu gücümüzü dünyaya da sergilemek lazım diyerek böyle bir tesisi yapmayı kararlaştırdık” dedi.Yağlı güreşlerin tarihe mal olduğunu ve bunun için de gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini, tesisler noktasında Spor Bakanlığının da bu konuyu ele alması gerektiğini kaydeden Günaydın, “Türk’ün gücünü dünyaya da göstermek lazım. Bugün 600-700’üncü yağlı güreşleri düzenleyen şehirlerimiz var. Bu illerimiz bir sosyal tesis dahi yapmıyorlar. Mesela hem Edirne Belediyesi, hem Spor Bakanlığı bunu yapması lazım. Tesisler gece kondu tarzı yapılıyor. Fiziki mekanda, şanımıza yakışır yer yapmak lazım. İlimizde düzenlediğimiz güreşlerde üç boya da altın kemer veriyoruz, üç kere altın kemeri alan güreşçimize de 4.’yü aldığında da altından bir madalya daha verilecek. Güreşçilerimizi teşvik etmemiz lazım. Güreşimizi dünyaya duyurmak istiyoruz. Burada Türkiye’yi ve dünyayı titreten güreşçilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sahamızda inceleme yaptılar. Görüşlerini aldık. Dikkate alacağız” diye konuştu.Geçen yılki güreşlere geldiğinde inşası devam eden tesislerin taslak projelerini gördüğünü bu yıl ise inşaatın hızla devam ettiğini görmekten mutlu olduğunu belirten Ahmet Taşçı, “Dünyamızın en eski sporu olan ata sporumuzun böyle bir sahaya kavuşması bizi çok mutlu ediyor. Bunu belediye başkanımızın başlatması ve ata sporuna destek vermesi bizleri memnun ediyor. Önümüzdeki yıl pehlivanlarımız burada güreşecek. Bu proje bütün belediyelerimize, başkanlarımıza örnek olup, bunların çoğalması ata sporunun gündem tutması bir vesiledir” dedi.Dünya, Olimpiyat, Avrupa ve Cihan Şampiyonu Mahmut Demir de, Isparta’nın güreşi seven çalışkan bir başkana sahip olduğunu kaydetti. Özel bir stat çalışması yapıldığını dile getiren Demir, “Bugünkü güreşlerin yapıldığı yerde nasıl hizmet verildiğini düşündüğümüzde insan burayı hayal dahi edemiyor. Güreşçiler her türlü düşünülmüş. Kırkpınar’ı biz güreşin olimpiyatları olarak düşünüyoruz, Kırkpınar’a ayıp olmasın, gönlümüzdeki yeri ayrı. Keşke, önümüzdeki yıllarda başkanın tecrübelerinden faydalanıp da Kırkpınar’ın er meydanının da bu güzellikte ve fonksiyonellikte bir sahada olmasını diliyorum.”Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık da, “Türkiye’de böyle bir saha ilk oluyor. Bu mükemmelliğin yanında Isparta’da yağlı güreşlerin yapılıyor olması beni memnun etti. Güreşin her türlüsünü yaptım, güreşi bir bütün olarak gördüm. İki dönem federasyon başkanlığı yaptım ve güreşi de bir bütün olarak gördüm. Başkanın daveti mutlu etti, eski başpehlivan arkadaşlarımı gördüm o da beni ayrıca mutlu etti. Tesis çok mükemmel, söylenecek bir şey yok. Isparta ve güreş adına fevkalade bir olay. Burada çok sayıda dünya, olimpiyat, Avrupa aynı zamanda da Kırkpınar başpehlivanları çıkar. Tarihi Kırkpınar’da üç kez üst üste başpehlivan olması lazım ki, ancak kemer onda kalsın. Burada ise her yıl birinci olması ve kemer alması hem başkanın cömertliği hem de katıldığım müsabakalarda bir ilk olarak görüyorum. Fevkalade bir olay bunun için de tebrik edilmesi lazım” şeklinde konuştu.İHA