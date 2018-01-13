Türkiye’nin en zengin ilçesi Yalvaçlı isme emanet

Beşiktaş Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın

yerine gelecek ismi belirlemek için toplandı. Yapılan oylamada CHP’nin adayı Meclis Birinci Başkanvekili Tahir Doğaç 22 oyla

yeni başkan seçildi. Tahir Dolaç aslen İsparta’nın Yalvaç ilçesinden.

Hazinedar’ın koltuğu için Beşiktaş Belediyesi’ndeki seçim bugün yapıldı.

Seçim öncesi CHP’den 6 meclis üyesi aday adayı oldu. Yapılan grup toplantısında Genel Merkez’in adayının Beşiktaş Belediyesi Meclisi Birinci Başkanvekili Tahir Doğaç olduğu belirtildi ve aday olarak Doğaç gösterildi.

AK Parti’nin adayı İsmail Akyıldız İYİ Parti’nin adayı Ediz Feyiz oldu. Yapılan oylamada CHP’nin adayı Tahir Doğaç 22 oyla başkanlığa seçildi. Akyıldız, 2, Feyiz 1 oy aldı. 3 oy da boş çıktı, 31 üyesi bulunan Beşiktaş Belediyesi’nde CHP’nin 27, AKP’nin 2, İYİ Parti’nin bir üyesi bulunuyor. Bir üye de bağımsız durumda.



BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BAŞARILI BİR BELEDİYEDİR

Seçimi kazandıktan sonra kürsüye çıkan Tahir Doğaç, “Beşiktaş Belediyesi başarılı bir belediyedir. Bu koşullar altında, bu şartlar altında elinden gelen her şeyi yapmıştır. Bundan sonra da yapacaktır. Bu siyasi uygulamanın biran evvel sona erip, hukuki uygulamalar sonucunda Sayın Başkanımızı ve diğer iki meclis üyesi arkadaşımızı aramızda görmek dileğiyle, hepinize saygılar sunarım.” dedi.



Kaynak:Haber

