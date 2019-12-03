Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Guaranty BBVA Ve Ekonomist dergisi iş birliğiyle düzenlenen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın bu yıl on üçüncüsü gerçekleştirildi.Yarışmanın 2019 yılı kazananları tören ile açıklandı. Türkiye’nin dört bir yanından alınan 39 bini aşkın başvuru arasından , GULSHA markalı gül ürünleri ile Ispartalı hemşerimiz Gülşah Gürkan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi seçildi.Kendisini tebrik eder, Isparta ve Isparta Gülü’nün tanıtımına sağladığı büyük katkıdan dolayı teşekkür ederiz.ISPARTA TİCARET BORSASI