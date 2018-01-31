Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Finalleri yarın Isparta'da başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası, Isparta’daki müsabakalar sonrasında sahibini bulacak. 31 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında Işıkkent Spor Salonu’nda oynanacak maçlarda, 8 takım kupayı kazanmak için mücadele edecek.Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımları arasında düzenlenen Federasyon Kupası’nda heyecan yarın başlıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenecek olan Federasyon Kupası açılış maçının Bayraklı Belediyesi ile Edremit Belediye Gürespor takımları arasında oynanacağını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor Isparta İl Müdürü Murat Gevrek, “Işıkkent Spor Salonunda 31 Ocak 2018 Çarşamba günü oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. İlk maçın ardından saat 16.30’da İzmit Belediyespor ile Ferko Ilgaz Hotel KBSK yine aynı salonda karşı karşıya gelecek. Günün sonunda galip gelen takımlar yarı finalde birbirleriyle eşleşecek. Federasyon Kupasının ikinci günü, yine iki maçla devam edecek. 1 Şubat 2018 Ocak Perşembe günü ilk maçta saat 14.00’te Urla Belediyespor ile Mersin Basketbol takımları karşı karşıya gelecek. Bu maçın hemen ardından Mersin BŞB Gelişim saat 16.30’da Kırçiçeği Bodrum Basketbol ile yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Turu geçen 4 takım 2 Şubat 2018 Cuma günü saat 14.00 ve 16.30’daki yarı final karşılaşmalarında ter dökecek. Müsabakalarının finalistlerinin katılımı ile 3 Şubat 2018 Cumartesi günü ise basın toplantısı düzenlenecek. Federasyon Kupası’nda final maçı ise 4 Şubat Pazar günü saat 16.30’da oynanacak” dedi.GHSİM İl Müdürü Gevrek, müsabakalara katılacak takımların ise, “Edremit BldGürespor, Ferko Ilgaz Hotel KBSK, İzmit Belediye, Kırçiçeği Bodrum Basketbol, Mersin Basketbol, Mersin BşŞB Gelişim, Urla Belediye, Bayraklı Belediyesi” olduğunu aktardı.ISPARTA (İHA)